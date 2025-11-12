ÃçÂåÃ£Ìð¤µ¤ó¡¡ÌµÌ¾½ÎÀ¸¤ËÅ°Äì¤·¤¿¿Í´Ö¶µ°é¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¡õ¥¤¥Á¥í¡¼¤òÎã¤Ë»ØÆ³¤â
¡¡¹õÂôÌÀ´ÆÆÄ¤Î±Ç²è¤Ê¤É¤Ç¼ç±é¤·¡¢¼çºË¤Î¡ÖÌµÌ¾½Î¡×¤Ç¸å¿Ê¤ÎÌò¼Ô¤ò°éÀ®¤·¤Æ¤¤¿ÇÐÍ¥¤ÎÃçÂåÃ£Ìð¡ÊËÜÌ¾¡¦¸µµ×¡Ë¤µ¤ó¤¬£¸Æü¸áÁ°£°»þ£²£µÊ¬¤ËÇÙ±ê¤Î¤¿¤áÅÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬£±£±Æü¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡££¹£²ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£ÃçÂå¤µ¤ó¤ÏÌîµå¹¥¤¤ÇÂç¤Îµð¿Í¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸å¿Ê¤ÎÌò¼Ô¤Ë»ØÆ³¤¹¤ëºÝ¤Ï¤è¤êÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¸µ¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Î¥¤¥Á¥í¡¼»á¡Ê£µ£²¡Ë¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÃçÂå¤µ¤ó¤Ï£µ¡Á£¶·î¡¢ÀÐÀî¡¦Ç½ÅÐ±é·àÆ²¤Ç¤¢¤Ã¤¿Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿ÌÉü¶½¸ø±é¤Ç¼ç±é¤·¤Æ¼¡¤Î¸ø±é¤Î¤±¤¤¸Å¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿ÌðÀè¡¢Å·¹ñ¤Ø¤ÈÎ¹Î©¤Ã¤¿¡£Áòµ·¤Ï´Ø·¸¼Ô¤Ç¼¹¤ê¹Ô¤¦¡£
¡¡£±£¹£µ£²Ç¯¡¢ÇÐÍ¥ºÂÍÜÀ®½ê¤ËÆþ½ê¤·¡¢Ä¦¤ê¤Î¿¼¤¤¥ë¥Ã¥¯¥¹¤ÈÂ¸ºß´¶¤Î¤¢¤ë±éµ»¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£¾®ÎÓÀµ¼ù´ÆÆÄ¤Î¡Ö¿Í´Ö¤ÎÛê·ï¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥¹¥¿¡¼ÇÐÍ¥¤Ë¾å¤êµÍ¤á¤¿¡£
¡¡¹õÂôÌÀ´ÆÆÄ¤Î±Ç²è¡Ö¼·¿Í¤Î»ø¡×¡Ê£µ£´Ç¯¡Ë¤Ç¥»¥ê¥Õ¤Î¤Ê¤¤Ï²¿ÍÌò¤òÌ³¤á¤Æ±Ç²è¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¸å¤Ë¼«¤é½Ð±é£Î£Ç¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤ÏÍÌ¾¤À¡£
¡ÖÃçÂå¤µ¤ó¤Ï¡Ø¼·¿Í¤Î»ø¡Ù¤Ë¥¨¥¥¹¥È¥é¤È¤·¤Æ¿ôÉÃ¤À¤±½Ð±é¤·¤Þ¤·¤¿¡£Êâ¤Êý¤ò¸·¤·¤¯»ØÆ³¤µ¤ì¡¢¤Û¤ó¤Î¿ôÉÃ¤Î¥·¡¼¥ó¤Î»£±Æ¤ËÈ¾Æü¤«¤«¤Ã¤¿¤È¤«¡£¤½¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¡Ø¹õÂôºîÉÊ¤Ë¤ÏÆóÅÙ¤È½Ð±é¤·¤Ê¤¤¡Ù¤È¸Ç¤¯·è°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ã¤¤¤³¤í¤Ï¥®¥é¥®¥é¤·¤Æ¤¤¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ì¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ê±Ç²è´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤¿¤À¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¹õÂôºîÉÊ¤Ç¡ÖÍÑ¿´ËÀ¡×¡Ê£¶£±Ç¯¡Ë¡¢¡ÖÅ·¹ñ¤ÈÃÏ¹ö¡×¡Ê£¶£³Ç¯¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡Ö±ÆÉð¼Ô¡×¡Ê£¸£°Ç¯¡Ë¡¢¡ÖÍð¡×¡Ê£¸£µÇ¯¡Ë¤Ç¼ç±é¤·¤¿¡£¡Ö±ÆÉð¼Ô¡×¤Ç¤ÏÂè£²£³²ó¥Ö¥ë¡¼¥ê¥Ü¥ó¾Þ¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤ò³ÍÆÀ¡£Æ±ºî¤ÏÂè£³£³²ó¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¤ÎºÇ¹â¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¹ñºÝÅª¤Ë¤âÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡£±£¹£·£µÇ¯¤ËºÊ¤ÎµÜºê¶³»Ò¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¡ÖÌµÌ¾½Î¡×¤òÁÏÎ©¤·¡¢¸å¿Ê¤ÎÌò¼Ô¤Î°éÀ®¤Ë¤â¿ÔÎÏ¡£Ìò½ê¹»Ê¡¢ÂìÆ£¸°ì¡¢¼ãÂ¼ËãÍ³Èþ¡¢¿¿ÌÚ¤è¤¦»Ò¤é¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¡£
¡Ö¸å¿Ê¤ÎÌò¼Ô¤Ë¤Ïà¿Í´Ö¶µ°éá¤ò·Ç¤²¡¢ËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¡ØÃÙ¹ï¤¹¤ë¤Ê¡Ù¡Ø¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¤·¤í¡Ù¡Ø¾ï¤Ë¸¬µõ¤Ç¤¤¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤Ê¤É¤È¸ø»äÎ¾ÌÌ¤Ç¤ÎÎéµ·¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡×¡ÊÉñÂæ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Ë
¡¡ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£Ìîµå¹¥¤¤ÇÇ®¶¸Åª¤Ê£ÇÅÞ¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÏÍÌ¾¤À¡£ÆÃ¤Ëº£Ç¯£¶·î¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¡×¤³¤ÈÄ¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯£¸£¹¡Ë¤ò·É°¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÅØÎÏ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤ò¸å¿Ê¤ÎÌò¼Ô¤Ë¶µ¤¨¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡ÖÀ¤ÂåÅª¤ËÄ¹Åè¤µ¤ó¤À¤ÈÅÁ¤ï¤ê¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤ó¤äÂçÃ«Áª¼ê¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¡¢¡ØÅ·ºÍ¤È¤¤¤ï¤ì¤ëÁª¼ê¤Ç¤â¡¢¿Í¤Î²¿ÇÜ¤âÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤ÈÌîµå¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡ÌµÌ¾½Î¤Î¥È¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢°Î¤Ö¤é¤º¡¢ÉáÃÊ¤Î¿©»ö¤ä²Û»Ò¤Ï½ÎÀ¸¤È°ì½ï¤Î¥â¥Î¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢àÆ±¤¸ÌÜÀþá¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤òÂç»ö¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤âÅØÎÏ¤òÂÕ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Â´¼÷¡Ê£¹£°ºÐ¡Ë¤òÄ¶¤¨¤Æ¤â¡Ö¤â¤Ã¤È±éµ»¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡ÖÇÐÍ¥¤â¿¦¿Í¤ÈÆ±¤¸¤ÇËèÆü¤¬½¤¹Ô¡×¤Ê¤É¤È¡¢Æü¡¹¤Î±¿Æ°¤äÈ¯À¼Îý½¬¤Ê¤É¤ò·ç¤«¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¹õÂôºîÉÊ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¤¬¡¢¤â¤È¤â¤È¤Ï½ªÀï¸å¤Ë²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿ÊÆ±Ç²è¤Ê¤ÉÍÎ²è¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤ÆÏ¢Æü¡¢±Ç²è´Û¤ËÄÌ¤Ã¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖÃçÂå¤µ¤ó¤ÏËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤òË¬¤ì¡¢¥Ö¥í¡¼¥É¥¦¥§¥¤¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤ò´Õ¾Þ¤·¡¢¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Î±éµ»¤ËÎÞ¤òÎ®¤µ¤ó¤Ð¤«¤ê¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£±éµ»¤ËÂÐ¤¹¤ë¾ðÇ®¤ò¼º¤ï¤Ê¤¤»Ñ¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÌò¼Ô¡¢ÉñÂæ¡¦±Ç²è´Ø·¸¼Ô¤ÎÆ´¤ì¤Ç¡¢±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×¡ÊÆ±¡Ë
àÃçÂå¥¤¥º¥àá¤Ï¸å¿Ê¤ÎÌò¼Ô¤ËÌ®¡¹¤È¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£