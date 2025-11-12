¡Ú¿·ÆüËÜ¡ÛÆ£ÅÄ¹¸À¸¡¡DDT¤Î¥º¥ÃÍ§¡¦ÀµÅÄÁÔ»Ë¤Îà¿·Æü¾åÎ¦á¤ò²èºöÃæ¡ÖÌµÍý¤ä¤ê¤Ë¤Ç¤â¡ª¡×
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÆ£ÅÄ¹¸À¸¡Ê£²£³¡Ë¤¬à¥º¥ÃÍ§áÀµÅÄÁÔ»Ë¡Ê£²£´¡Ë¤ò¡¢¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤²¤ëÌ´¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ£ÅÄ¤Ï£±£±Æü¤Î£Ä£Ä£Ô¿·½É¥Õ¥§¥¤¥¹Âç²ñ¤Ç¡¢ÀµÅÄ¤È¤Î¡Ö£Ú£Õ£Ô£Ô£Ï£Í£Ï¡Ê¥º¥ÃÍ§¡Ë¥¿¥Ã¥°¡×¤Ç¶Ë°·³¡Ö¥À¥à¥Í¡¼¥·¥ç¥ó£Ô¡¥£Á¡×¤Î²¬Ã«±Ñ¼ù¡õ¥¤¥ë¥·¥ª¥ó¤Ë²÷¾¡¤·¤¿¡£
¡¡Æ£ÅÄ¤ÈÀµÅÄ¤ÏºòÇ¯¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ë¥¶¥Ã¥¯¡¦¥»¥¤¥Ð¡¼Jr.¤È¥¯¥ê¥¹¡¦¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥¹¤ò¸ò¤¨¤¿¿©»ö²ñ¤ÇµÞÀÜ¶á¡£¿´¤òµö¤·¹ç¤¨¤ëÂç¿ÆÍ§¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿Æ£ÅÄ¤Ï¡¢¥¿¥Ã¥°¤È¤·¤Æ¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤â¡Ö¤ª¸ß¤¤µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¤«¡¢¤¤¤ÞÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¡£µÞ¤ËÁÈ¤ó¤À¥¿¥Ã¥°¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂ¿¾¯¤Ê¤ê¤È¤âÉÔ°Â¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢Â©¤¬¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤±¤É¡¢¤½¤³¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç°Â¿´¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¼ê±þ¤¨¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï£Ä£Ä£Ô¤Î¥ê¥ó¥°¤Ç¶¦Æ®¤·¤Æ¤¤¿£²¿Í¡£¤·¤«¤·¡¢Æ£ÅÄ¤Ï¡Ö°ì¸Ä¿Í¤Î¾¡¼ê¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÀµÅÄ¤ò¿·ÆüËÜ¤Ë¾å¤²¤¿¤¤¡£ËÜ¿Í¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤«¤ÏÃÖ¤¤¤È¤¤¤Æ¡¢ÌµÍý¤ä¤ê¤Ë¤Ç¤â¡×¤ÈÌ´¤òÌÀ¤«¤¹¡£¡Ö¥ê¥ó¥°¤¬ÊÑ¤ï¤ì¤Ð¡¢ÀµÅÄ¤¬°ã¤¦È¿±þ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¦¡£Ì¤ÃÎ¤ÎÉôÊ¬¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¿·Æü¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¤â¡Ö¿·ÆüËÜ¤Ë¤¤¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸«¤Æ¤ÆÌÌÇò¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤«¤½¤Î»þ¤¬Íè¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£ÃÄÂÎ¤ò±Û¤¨¤¿Í§¾ð¤Î¹ÔÊý¤Ï¡Ä¡£