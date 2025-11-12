µð¿Í¡¦°¤Éô´ÆÆÄ¡ÖÄ¹ÅèÌÐÍº¾Þ¡×¤Ï¡ÖÁª¤Ö¿Í¤ÎÊý¤¬Æñ¤·¤½¤¦¡×¡¡µð¿Í¤«¤é¤ÎÁª½Ð´ê¤¦
¡¡µð¿Í¡¦°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÄ¹ÅèÌÐÍº¾Þ¡×¤¬¼«¥Á¡¼¥à¤«¤éÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤¿¡£¥ß¥¹¥¿¡¼¤Î¸ùÀÓ¤ò¤¿¤¿¤¨¡¢Íèµ¨¤«¤éÌî¼ê°ì¿Í¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¿·¥¿¥¤¥È¥ë¡£¡Ö¤½¤ì¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤½¤¦¤À¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶Æ°¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ëÁª¼ê¤¬¥×¥í¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡×¤È´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤Î¥×¥í£±Ç¯ÌÜ¤Î´ÆÆÄ¤¬Ä¹Åè¤µ¤ó¡£¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤ë¥¹¥¿¡¼À¤ò¶á¤¯¤Ç³Ø¤ó¤À¡£¤½¤ÎÂçÀèÇÚ¤ÎÌ¾¤¬¤Ä¤¯¾Þ¡£Áª¹Í´ð½à¤äÁª¹Í°Ñ°÷¤Ê¤É¾ÜºÙ¤Ïº£¸å¡¢·è¤Þ¤ê¼¡ÂèÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢Áö¹¶¼é¤Ç³èÌö¤·¡¢¥×¥ì¡¼¤ÇÌ¥Î»¤·¤¿Áª¼ê¤ò£±£²µåÃÄ¤«¤é°ì¿ÍÁª¤Ö¡£¡Ö¤º¤Ã¤È¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ëÊý¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£Áª¤Ö¿Í¤ÎÊý¤¬Æñ¤·¤½¤¦¤À¤Í¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê¼õ¤±»ß¤á¤â¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤Î£±£²Ç¯¤Ë¤ÏÀµÊá¼ê¤È¤·¤ÆÂÇÎ¨£³³ä£´Ê¬¡¢£²£·ËÜÎÝÂÇ¡¢£±£°£´ÂÇÅÀ¤Ç¼ó°ÌÂÇ¼Ô¡¢ÂÇÅÀ²¦¤ÇÆüËÜ°ì¤ËÆ³¤¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Î¥×¥íÌîµåÈ¯Å¸¤ËºÇ¤â¹×¸¥¤·¤¿¿Í¤ËÂ£¤é¤ì¤ëÀµÎÏ¾¾ÂÀÏº¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£Ì¾Á°¤¬¤Ä¤¯¾Þ¤ÏÂç¤¤ÊÌ¾ÍÀ¡£Ä¹ÅèÌÐÍº¾Þ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Áª¼ê¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ì¤Ð¥Á¡¼¥à¤ÏÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ë¡£¡ÊÊÒ²¬¡¡Í¥ÈÁ¡Ë