¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¡¦¿¹ÍÛ¼ù¤Ï¡ÖÍ³¿¥í¡¼¥É¡×ÌÜ»Ø¤¹¡Ö¾ÍèÅª¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ë¡×
¡¡¡ÈÍ³¿¥í¡¼¥É¡É¤Ç¾Íè¥á¥¸¥ã¡¼¡ª¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È2°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿Âçºå¶Í°þ¡¦¿¹ÍÛ¼ùÅê¼ê¡Ê18¡Ë¤¬11Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç²¾·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£·ÀÌó¶â¤Ï6500Ëü±ß¤ÇÇ¯Êð¤Ï700Ëü±ß¡Ê¤¤¤º¤ì¤â¿äÄê¡Ë¡£
¡¡ºÇÂ®153¥¥í±¦ÏÓ¤ÎÌîË¾¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¤âÂç¤¤¤¡£¡Ö¤É¤ÎÇØÈÖ¹æ¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê18ÈÖ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤«¤Ä¤Æ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦»³ËÜ¤¬ÇØÉé¤¤¡¢µÜ¾ë¤¬¼õ¤±·Ñ¤¤¤ÀÈÖ¹æ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¤´°¦¤¤ç¤¦¡£ÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë»³ËÜ¤¬ÆþÃÄ»þ¤Ë¤Ä¤±¤¿¡Ö43¡×¤Ï¡Ö¤Ä¤±¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ê¤é¤Ä¤±¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×ÈÖ¹æ¤À¡£
¡¡¡Ö¾ÍèÅª¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÔ¾ë¡Ê¹â¹»¡Ë½Ð¿È¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢µÜºê¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤âÌÜÉ¸¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¹¡×
¡¡Ã´Åö¤Î²¼»³¿¿Æó¥¹¥«¥¦¥È¤Ï¡Ö¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ï¥×¥í¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ê¤«Åê¤²¤Ê¤¤2700²óÅ¾¶á¤¤¥¹¥Ô¥óÎÌ¡£¥×¥é¥¹¡¢¿ÈÄ¹¤ò»È¤Ã¤¿³ÑÅÙ¡£Âª¤¨¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¤È¤Û¤ì¹þ¤à¡£µÜºê¸©±ä²¬»Ô½Ð¿È¤Î°ïºà¤¬¡¢¥ê¡¼¥°3Ï¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ7Ç¯¤Ç³¤¤òÅÏ¤Ã¤¿ÂçÀèÇÚ¤ÎÇØÃæ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¡£¡ÊÀÐÄÍ¡¡Å°¡Ë