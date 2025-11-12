Æ±¤¸½àÍ¥¾¡¤Ê¤Î¤ËÌÀ°Å¤¯¤Ã¤¤ê¡ª¡©¡¡¡ÖµëÎÁÌÀºÙ¤ò³«¤±¤ë»þ¤¬£±ÈÖ³Ú¤·¤¤¡×¤È¸ì¤ëÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯Ãæ·Ý¿Í¤Ë°Ï¸ë¾´ý¤¬ËÜ²»¤ò¥Ý¥í¥ê
11·î12Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ï¡¢¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥²¥¹¥È¤¬¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥È¥Ô¥Ã¥¯¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡ÖÍ¾ÃÌ¡×¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤à¥Èー¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£
º£Ìë¤Ï¡¢¡Ö£Í-£±¥°¥é¥ó¥×¥ê2024¡×½àÍ¥¾¡¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¤È¡¢¡ÖTHE SECOND～Ì¡ºÍ¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È2025～¡×½àÍ¥¾¡¤Î°Ï¸ë¾´ý¤¬ÍèÅ¹¡£¸Â¤ê¤Ê¤¯Í¥¾¡¤Ë¶á¤«¤Ã¤¿¾Þ¥ìー¥¹½àÍ¥¾¡¥³¥ó¥Ó¤¬¡¢¾Þ¥ìー¥¹¤Ø¤Î»×¤¤¤ä½àÍ¥¾¡¸å¤ÎÊÑ²½¡¢£Í-£±¥°¥é¥ó¥×¥ê½àÍ¥¾¡·Ý¿Í¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÈëÏÃ¤Ê¤É¤ò¸ì¤ë¡£
¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢ßÀ²È¤«¤é¡ÖÌÙ¤«¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¤¬¡ÖÌÙ¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¤§¡×¡ÖµëÎÁÌÀºÙ¤ò³«¤±¤ë»þ¤¬£±ÈÖ³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈËÜ²»¤òÅÇÏª¡££Í-£±¥°¥é¥ó¥×¥ê2024½àÍ¥¾¡¸å¡¢£Ã£Í¤¬11ËÜ·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢»û²È¤Ï¡ÖºÇ¶á¤Þ¤¿¿·¤·¤¤£Ã£Í¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤Æ¡Ä¡×¤È¾Ð´é¤ò¤Û¤³¤í¤Ð¤»¤ë¡£©ABC¥Æ¥ì¥Ó
¤½¤ó¤Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¡¢»³Æâ¤«¤é¡Ö¤º¤Ã¤È´é¤¬°ú¤¤Ä¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï°Ï¸ë¾´ý¤ÎÊ¸ÅÄ¡£»³Æâ¤¬¡Ö²òÂÎ¹©»ö·Ï¤ÎCM¤È¤«Íè¤Æ¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤à¤È¡¢Ê¸ÅÄ¤Ï¡Ö²È²õ¤µ¤ì¤¿¤±¤É¾¡¼ê¤Ë¡×¤ÈÅú¤¨¡¢Î¢¤Î¥¢¥Ñー¥È¤È´Ö°ã¤¨¤é¤ì¼«Âð¤ò²òÂÎ¤µ¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½ー¥É¤òÏÃ¤¹¡£¤½¤Î»þ¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ã¤Æ·Ù»¡²ðÆþ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö²ðÆþ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦Ê¸ÅÄ¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤Ï°ìÂÎ¡Ä¡©
ÂÞ¤È¤¸VTR¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤ª¾Ð¤¤Âç¹¥¤´ØÀ¾¿Í200¿Í¤ËÊ¹¤¤¤¿¡¢ÀË¤·¤«¤Ã¤¿¤ª¾Ð¤¤¾Þ¥ìー¥¹½àÍ¥¾¡·Ý¿Í¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤òÈ¯É½¡ª£±°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ¡ª¡©
¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢°Ï¸ë¾´ý¤¬¡ÖTHE SECOND¡×½àÍ¥¾¡»þ¤ÎÈëÏÃ¤ò¡£¡ÖÍ¥¾¡¤¹¤ë´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤¹¤®¤¿¡×¤È¤¤¤¦Ê¸ÅÄ¤¬¾Þ¥ìー¥¹Á°¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿Ì´¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡£
°ìÊý¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¡¦¥¨ー¥¹¤Ï¡ÖM-£±¥°¥é¥ó¥×¥ê2023¡×¤ÇÊªµÄ¤ò¤«¤â¤·¤¿¤µ¤ä¹á¤Î¡Ø¸«¤»»»¡Ù¤Ë¸ÀµÚ¡£¿·»³¤¬M-£±·è¾¡¤ÎÁ°¤«¤é·è¾¡¤Ç¤Ï¡Ø¸«¤»»»¡Ù¤ò¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼þ°Ï¤ËÀë¸À¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¦¥±¤Æ¤¤¤¿¡×¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¡£©ABC¥Æ¥ì¥Ó
¤½¤·¤Æ¥¨ー¥¹¤Ï¡Ö¿Íµ¤·Ý¿Í¥³¥ó¥Ó¤Ï¤Ê¤¼¾Þ¥ìー¥¹¤Î£²ËÜÌÜ¤Ç¹¶¤á¤¿¥Í¥¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ê¤Î¤«¡×¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£»³Æâ¤Ï¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤â¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¤Ç¤Ï·è¾¡¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ£²ËÜÌÜ¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤¢¤ë¹¶¤á¤¿¥Í¥¿¤ò¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¹ðÇò¤¹¤ë¡£©ABC¥Æ¥ì¥Ó
¤µ¤é¤Ëº£Ç¯¤ÎM-£±¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¤Ï¡Öº£Ç¯¤Ï½Ð¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤·¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤ò·ãÇò¡ª¤¹¤ë¤ÈÊ¸ÅÄ¤Ï¡Ö²¶¤éÀ¤Âå¤Ï¾Þ¥ìー¥¹¤Ï¤¢¤ë¤À¤±½Ð¤ë¡£¡Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¤Î¥Á¥ç¥¤¥¹¤Ï¡Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·»³Æâ¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿Êý¤Ï¸Å¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¸À¤¤Êü¤Á¡¢¾Þ¥ìー¥¹¤ò¤á¤°¤ëÀ¤Âå¹³Áè¤¬ËÖÈ¯¤¹¤ë¡Ä¡Ä¡£
¤½¤·¤Æ¥Èー¥¯¤Ï¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤¬½àÍ¥¾¡¤·¤¿M-£±¥°¥é¥ó¥×¥ê2019¤ÎÏÃÂê¤Ë¡£¤³¤ÎÇ¯¡¢½à·è¾¡¤Þ¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿°Ï¸ë¾´ý¤Ï¡Ö¥ß¥ë¥¯¥Üー¥¤¤¬Í¥¾¡¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï²¶¤é¤Î¤ª±¢¡×¤È¹ë¸ì¤¹¤ë¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤Ï¡Ä¡ª¡©
