「俺の店だから俺がルールだ」とパワハラ宣言！シンママが遭遇した“傍若無人上司”のヤバすぎる実態【作者に聞く】
ライブドアブログやInstagram(@yuppe2)でエッセイ漫画を描いている漫画家のゆっぺさん。今回は、発売されたばかりの電子書籍「無能クズ上司への逆襲 32歳シンママはブラック職場から逃げ出したい」について、作者に話を聞いた。
■傍若無人な店長と好条件の裏側
本作は、ゆっぺさんが実際に体験したブラック職場での出来事を描いている。一人娘を持つシングルマザーのゆきは、昔の職場の上司・折川からのスカウトで「給料は（今働いているところの）1.3倍出す」という好条件に惹かれて転職。しかし、スタッフに暴言を吐いたり、悪いことはすべて他人に押し付ける折川の傍若無人な態度に違和感を覚え始める。
折川はさらに、「俺の店だから俺がルールだ」と公言し、お客様にも平然と暴言を吐くように…。ゆきは早くも「辞めたい…」と失望を深めていく。
■退職後に発覚した給与減額の常習
作者のゆっぺさんに当時の話を聞いた。暴言以外に、給与面は大丈夫だったか尋ねると、「退職後に支払われたお給料がなぜか減らされていました(笑)。辞めさせられたバイトの子たちも、退職後にお給料のことで揉めていたようなので、常習的に行っていたのかもしれません」と驚きの実態を語った。
特に見てほしいシーンは、里親制度について語る女性のセリフだという。「本編とはズレてしまうのですが、この女性のように自分もなりたいと思いました。すべての人間関係において、必要なことだなと」とコメント。ほかにも印象的なエピソードとして、ネットで誹謗中傷された件を挙げ、「自分でも、よく犯人がわかるな〜！と思います(笑)」と振り返った。
近年は企業のホワイト化が進んでいるとはいえ、いまだ存在するブラック職場。本作で描かれているエピソードは、「こんな人いる！」「うちの上司と同じ！」など共感を呼ぶはずだ。パワハラやモラハラへの対応法なども参考になるので、ぜひ一読してほしい。
取材協力・画像提供：ゆっぺ(@yuppe2)
