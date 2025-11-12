「すごく優しい方で驚きました」ギャップにやられた？ A代表初招集の小久保玲央ブライアンが感銘を受けた”意外な”日本代表戦士とは…【森保ジャパン】
2025年11月11日、日本代表が14日のガーナ戦に向けて全体練習を行なったあと、囲み取材に応じた小久保玲央ブライアン（シント＝トロイデン）は「このタイミングで呼んでもらえて嬉しい」とコメント。代表選出を初めて聞いた際は「泣いて喜んだ」という守護神に「森保一監督とどんな話を？」と尋ねると、「今日着いたのでまだ話せていないです」との答が返ってきた。
その流れで小久保は「（鎌田）大地くんがすごく優しい方で驚きました」と明かす。
鎌田が優しいというイメージを、それまでは抱いていなかったそうだ。しかし今回「すごく話しかけてくれて、本当に嬉しいです」と、ギャップにやれたのか、小久保は感銘を受けていた。
“シント＝トロイデン”という繋がりもある小久保と鎌田。クールな印象もある鎌田の導きによって、小久保は日本代表の輪にすんなりと溶け込めそうだ。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
