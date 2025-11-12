「最も素晴らしい…」「傑出している」話題の日本代表新ユニホームを英有名誌が絶賛！「中田英寿を想起」
2026年の北中米ワールドカップで着用する日本代表の新ユニホームが話題を集めている。
「HORIZON（水平線）」をコンセプトにしたニューキットは、胸の中央部に、日本を囲む海と空が交わる水平線を想起させるグラフィックが施されているのが特徴だ。
英国の有名なサッカー専門誌『FourFourTwo』は、この新しいシャツを「中田英寿を想起させる。2000年代初頭を彷彿とさせるレトロな雰囲気だ」と紹介している。
「シルク調のデザインが特徴的な、2026年ワールドカップ日本代表のホームキットが発売された。もうすぐリリースされるアウェーキットが最高なのは認めざるを得ない。だが、ホームキットも傑出している」
また、各国の新ユニを紹介する別の記事の中でも、サムライブルーのデザインを「最近のものよりも落ち着いてすっきりしている。2000年代を彷彿とさせる最近の波模様を継承しており、アディダスの今回の取り組みの中でも最も素晴らしいものの一つだ」と絶賛している。
選手からも好評の新ユニホームは、14日のガーナ戦で着用される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本は高評価！世界各国の北中米W杯“本大会用ユニホーム”を一挙公開！
