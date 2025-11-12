»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦ÂçÀª¤éÅê¼ê¿Ø¤¬·èµ¯½¸²ñ¡¡¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯ÂÐºö¤äWBCµå¤ÎÂÐ±þºö¤Ê¤É°Õ¸«¸ò´¹¤â
¡¡¡Ö¥À¥ë¥¤¥º¥à¡×¤Ç»øÅê¼ê¿Ø¤¬·ëÂ«¤·¤¿¡£µÜºê¤Ç¶¯²½¹ç½ÉÃæ¤Î»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢10ÆüÌë¤Î·èµ¯½¸²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿Åê¼ê12¿Í¤¬°ì´Ý¤ÇÎý½¬¤ËÎå¤ó¤À¡£
¡¡ÂçÀª¤¬¾Æ¤ÆùÅ¹¤òÍ½Ìó¤·¡ÖÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÇ¯Îð¤ÎÊÉ¤ò¼è¤êÊ§¤Ã¤Æ¸òÎ®¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯WBC¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡£¤â¤¦°ì¿Í¤Î´´»ö¡¢Æ£Ê¿¤Î´¥ÇÕ¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£23Ç¯WBC¤ÎÄ¾Á°¹ç½É¤Ï¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤¬ÀÑ¶ËÅª¤Ë¿©»ö²ñ¤ò³«ºÅ¤·°ìÂÎ´¶¤ò¤Ä¤¯¤ê¾å¤²¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¼ã¼êÅê¼ê¤¿¤Á¤¬»Îµ¤¤ò¹â¤á¤¿¡£
¡¡Á°²óÂç²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤Î¤ÏÂçÀª¤È¹â¶¶¹¨¡£Â¾¤Î10Åê¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ·Ð¸³ÃÌ¤òÊ¹¤±¤ëµ®½Å¤Ê¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2¿Í¤Ï¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼ÁÌä¤ò¤·¤¿¤é100¡ó¤ÎÅú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£½Ð²ñ¤¨¤¿¤³¤È¤¬°ìÈÖÂç¤¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀ¼¤ò¤½¤í¤¨¡¢µ»½Ñ¤äÀº¿À¤Î¶µ¤¨¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡·èµ¯½¸²ñ¤Ï4Âî¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯ÂÐºö¤äWBCµå¤ÎÂÐ±þºö¤Ê¤É°Õ¸«¸ò´¹¤â¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦±§ÅÄÀî¤Î¶ÛÄ¥¤ò¤Û¤°¤¹ÌÜÅª¤Ç¡Ö±§ÅÄÀî²ñ¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¡ÖÆ£Ê¿²ñ¡×¤Ç°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÚWBC·èµ¯¥¢¥é¥«¥ë¥È¡Û
¡¡¡ù±§ÅÄÀî¤µ¤ó¤ò°Ï¤à²ñ¡¡µÜºê¹ç½ÉÃæ¤Î23Ç¯2·î20Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¡¢Åê¼ê¿Ø14¿Í¤¬Á´°÷»²²Ã¡£¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤¬SNS¤Ë¡Ö±§ÅÄÀî¤µ¤ó¤ò°Ï¤à²ñ¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È½¸¹ç¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¡ùMC¥À¥ë¤¬²ó¤¹²ñ¡¡¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦»³Àî¤Ë¡Ö°ì½ï¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤è¡×¤È¤ª¤Í¤À¤ê¡£2·î23Æü¤Ë¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¶áÆ£¤¬Áª¤ó¤ÀµÜºê»ÔÆâ¤Î¹âµé¼÷»ÊÅ¹¤Ë·×6¿Í¤¬½¸¹ç¤·¡¢¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤¬MC¤È¤·¤Æ²ñÏÃ¤ò²ó¤·¤¿¡£
¡¡¡ùÁ´Áª¼ê»²²Ã¡¡ÂçÃ«¡¢¥Ì¡¼¥È¥Ð¡¼¡¢µÈÅÄ¤é¥á¥¸¥ã¡¼ÁÈ¹çÎ®¸å¤Î3·î5Æü¤ËÂçºå¤Î¾Æ¤ÆùÅ¹¤Ç³«ºÅ¡£ÂçÃ«¤¬SNS¤Ë¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È½¸¹ç¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¡ù¥Þ¥¤¥¢¥ß³«ºÅ¡¡½à·è¾¡¤òÍâÆü¤Ë¹µ¤¨¤¿3·î19Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡Ë¤Ë¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¼çºÅ¤Ç³«ºÅ¡£±¦ÏÓ¤¬Å¹¤òÁª¤Ó¡¢SNS¤Ë¡Ö¡ô²ñ·×¥ä¥Ð¤¹¤®¤¿¡×¤È¡Ö¤¢¤È2»î¹ç¡×¤Î¸ÀÍÕ¤ËÆü¤Î´Ý¤È±ê¤Î³¨Ê¸»ú¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£