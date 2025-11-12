¥Æ¥ìÄ«¡ÖÍÆ¯Times¡×¡¡ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬ÆÃÊÌ´ë²è¤ÇÇÐÍ¥¤Î¸¶ÅÀ¡õ¥¢¥¤¥É¥ë¤Î³ëÆ£¤ò¹ðÇò¡¡16ÆüÊüÁ÷¤ËÅÐ¾ì
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¡ÖÍÆ¯Times¡×¡ÊÆüÍË¸å8¡¦56¡Ë¤ÎÆÃÊÌ´ë²è¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡õ¥¹¥¿¡¼¡×¤ÎÂè8ÃÆ¤¬16Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÌÚÂ¼ÂóºÈ¡Ê52¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ÎÍÆ¯Í³Èþ»Ò¡Ê56¡Ë¤¬³Æ³¦¤Ç¸ùÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¿ÍÊª¤é¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¹¤ëÆÃÊÌ´ë²è¡£¥Ó¥ë¤Î²°¾å¤Ç¡¢13Æü¤Ë53ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ëÌÚÂ¼¤Ë¡¢ÍÆ¯¤¬²ÖÂ«¤òÂ£¤Ã¤Æ½ËÊ¡¤¹¤ë¤È¤³¤í¤«¤éÂÐÃÌ¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡¡1991Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿ÌÚÂ¼¤Ï93Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¤¢¤¹¤Ê¤íÇò½ñ¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤ÇÂç¥Ö¥ì¡¼¥¯¤·¤¿¤¬¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î¸¶ÅÀ¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤Î89Ç¯¤Ë»²²Ã¤·¤¿éðÀî¹¬Íº¤µ¤ó±é½Ð¤ÎÉñÂæ¡ÖÌÕÆ³¸¤¡×¤Ë¤¢¤ë¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£21Æü¸ø³«¤ÇºÇ¿·ºî¤È¤Ê¤ë¼ç±é±Ç²è¡ÖTOKYO¥¿¥¯¥·¡¼¡×¡Ê´ÆÆÄ»³ÅÄÍÎ¼¡¡Ë¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡ÍÆ¯¤Ï¡È¿Í´Ö¡¦ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡É¤Ë¤âÇ÷¤ë¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¸½ºß¤Þ¤Ç¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¢²Î¼ê¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¿ô¡¹¤ÎÅÁÀâ¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤Æ¤¤¿ÌÚÂ¼¡£¡ÈÊ¿À®¤òÊú¤¤¤¿ÃË¡É¤È¤¤¤¦°ÛÌ¾¤¬¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë»þÂå¤ò´¬¤¹þ¤à¤Û¤É°µÅÝÅª¤Ê¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È·ù¤À¤Ã¤¿¡Ä¡×¤È³ëÆ£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤â¹ðÇò¤¹¤ë¡£ÀäÂç¤Ê»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤â¸¬µõ¤Ê»ÑÀª¤ò´Ó¤¯»Ñ¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤«¤é¤Î¤¢¤ë¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ºÇ¸å¤ËÍÆ¯¤«¤é¡ÖÌÚÂ¼ÂóºÈ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡È¥¹¥¿¡¼¡É¤È¤Ï¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö³§¤µ¤ó¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¤Ë¡È¸÷¤êµ±¤¯¤â¤Î¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢Å·ÂÎ¤Î¤è¤¦¤ËÃÏÌ£¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡Ä¡×¤È²óÅú¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Î°ÕÌ£¤â¿¼·¡¤ê¤·¤Æ¤¤¤¯¡£