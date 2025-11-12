事件は何がきっかけで容疑者の逮捕に結びつくかわからない。

警察は、すでに集めた証拠や情報を分析し直し、解決の糸口を探ってほしい。

名古屋市のアパートで１９９９年１１月、主婦の高羽奈美子さんが殺害された事件で、愛知県警は、同じ市内に住む安福久美子容疑者を殺人容疑で逮捕した。発生から２６年を経ての進展である。

容疑者は奈美子さんの夫の悟さんと高校の同級生で、部活も同じだった。奈美子さんが家族３人で住んでいたアパートで、首を刃物で刺すなどして殺害した疑いがある。容疑を認めているという。

県警は、これまでの捜査で交友関係者を中心に５０００人以上から事情聴取を重ねた。容疑者も対象者の一人だったとされる。

事件が動いたのは昨年、捜査資料を再検討し、聴取が必要と思われる数百人を改めて抽出したことがきっかけだった。安福容疑者についても、今年８月から複数回、任意で聴取したところ、最終的に自ら出頭したという。

捜査の見直しが容疑者の逮捕につながったと言えるが、なぜ２６年も要したのかという反省点も残る。警察は今回の事件を教訓とし、今後に生かすことが大切だ。

警察庁によると、未解決の殺人事件は全国で少なくとも３７０件に上る。これ以外にも、子供などの行方不明やひき逃げなど、解決に至っていない事件は数多い。

長期の未解決事件は「コールドケース」と呼ばれる。時間が経過し、事件が膠着（こうちゃく）状態にあるためだとされるが、新たな情報や科学技術の進歩で事件が解明に向けて動き出す可能性は常にある。

ＤＮＡ型鑑定の技術と精度は近年、飛躍的に進歩した。警察が採取したＤＮＡ型はデータベース化され、未解決事件の犯人割り出しにも活用されている。

捜査が長期化すれば、担当者も変わるが、新たな視点で捜査を見直すことで、解決につながるケースもあるはずだ。

すでに収集した証拠や情報の中に、犯人につながるものがないか。警察は、未解決事件の捜査資料を再度、精査せねばなるまい。

２０１０年に刑事訴訟法が改正され、殺人罪の公訴時効が撤廃された。そうでなければ、名古屋市の事件は時効が成立していた可能性が高い。時効撤廃を求めてきたのは、奈美子さんの夫をはじめとする被害者遺族たちだ。

警察は、そうした遺族の思いに応えるためにも、解決に向けて全力を尽くしてもらいたい。