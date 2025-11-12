長期にわたり停滞してきた日本経済を再興するには、成長戦略の加速が欠かせない。

政府は、民間とともに中長期のビジョンを練り、企業の投資を活性化させる必要がある。

高市政権は「日本成長戦略会議」の初会合を開き、具体策について検討を始めた。一部の施策を月内にまとめる総合経済対策に盛り込んだ上で、来夏に新たな成長戦略を打ち出すという。

戦略の柱となるのは、経済安全保障の観点からみて重要な産業に、投資を拡大することだ。「危機管理投資」と定義し、エネルギー安保や食料、国土強靱（きょうじん）化などのリスクや課題に先手を打つ。

ＡＩ（人工知能）と半導体、バイオ、造船、防衛など１７分野を対象に官民が連携して投資する。

民間が投資計画を立てやすくするため、政府が複数年度にわたる予算を確保するほか、投資を促進する減税策を検討する。

企業が投資を増やして成長できるような、明確なビジョンを策定し、推進することが重要だ。

トランプ米大統領の高関税政策で自由貿易体制が危機に瀕（ひん）する一方で、中国は貿易を制限する「経済的威圧」をやめない。

そのような状況では、企業が工場の建設や原材料の調達などを行う上で、サプライチェーン（供給網）の寸断が心配になる。企業側は、政府とすり合わせて対処していくことが大事だ。

ただ、官民の連携では、もたれ合いになりがちで、責任の所在が不明確になったり、投資リスクの管理が甘くなったりする恐れがある。金融の専門家の活用などでリスクを低減することが大切だ。

日本の競争力は低迷して久しい。スイスの有力ビジネススクールの競争力ランキングでは１９９２年まで１位だったが、昨年は過去最低の３８位に沈んだ。

安倍政権の経済政策・アベノミクスは、金融政策と財政政策に偏り成長戦略が不発だった。その後の菅、岸田、石破の３政権とも明確な戦略を構築できなかった。

日本経済の地力を示す潜在成長率は、およそ２０年にわたり１％以下の状態が続いている。生産性の向上は不可欠である。

成長戦略は、５年、１０年といった中長期の観点から、施策を着実に進めていくことが必要だ。

生産性が高い分野への円滑な労働移動や、人材育成のための大学改革、科学技術投資など課題は多い。新興企業を後押しする金融機能の強化も必須だ。国力の強化に資する具体策が求められよう。