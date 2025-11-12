実力派キャスター有働由美子（56）がMCを務める「有働Times（タイムズ）」が16日午後8時56分から同10時半まで、90分スペシャルとしてテレビ朝日系列で放送される。

有働による深掘りインタビュー企画「レジェンド＆スター」第8弾は、デビューから現在までアイドル、歌手、俳優として数々の伝説を打ち立ててきた木村拓哉（52）がゲスト。これまでとこれからを語り尽くした。

まず迫ったのは“俳優・木村拓哉”。俳優としての原点はデビューしていなかった17歳で参加した、蜷川幸雄さん演出の舞台にあると明かし、俳優という仕事の醍醐味（だいごみ）を語る。

最新作「TOKYOタクシー」（山田洋次監督、21日公開）では、しがないタクシードライバー役を演じた。体力的にも精神的にも厳しい現実に直面している役だったため、自分の中の“キラキラ”や“ワクワク”をそぎ落としていくような役作りが必要だったと振り返る。

有働との気の置けない対談だからこそ“人間・木村拓哉”の本音も続々と浮かび上がる。最後、有働から「木村拓哉にとって“スター”とは？」という問いを投げかけられた木村の答えとは…。