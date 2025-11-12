やっぱり【セリア】ってスゴい！ 110円でゲットできる♡「激かわキャラポーチ」

平成レトロがリバイバルする今、【セリア】にも、そんな気分にマッチしそうなキャラクターのアイテムが勢ぞろい。今回は、「これが110円？！」と驚いてしまいそうな、可愛いポーチを厳選しました！ “ノスタルジー”を感じさせる可愛いアイテムに、思わず胸キュンしてしまうかも。大人もときめくラインナップを、早速チェックしてください。

可愛いも使い勝手も欲張れるB6ポーチ

【セリア】「（101匹わんちゃん）Wファスナーケース クリアポケット B6」\110（税込）

ディズニーの映画「101匹わんちゃん」をモチーフにした、B6サイズのフラットポーチ。前面に楽しげな表情のわんちゃんがプリントされていて、眺めているだけで自然と癒されそうです。イラスト部分がクリアポケットになっているのも見逃せないポイント。@ftn_picsレポーター・とも*さんによると「101匹わんちゃんの他に、別のキャラクターが描かれたものや、サイズ違いもある」とのことなので、気になる人は店頭をチェックしてみて。

懐かしさを誘うレトロな配色

【セリア】「ミニフラットポーチ KT newスタンダード」\110（税込）

どこか懐かしさを感じるカラーとタッチが魅力のビニールポーチ。ハローキティの愛らしさをそのままに、大人もさりげなく取り入れやすい手のひらサイズで登場しています。リップやイヤホンなど、バッグの中で迷子になりがちな小物の収納におすすめ。フラットタイプなのでかさばりにくく、真っ赤なカラーは見つけやすさの目印にもなりそう。

ふんわりタッチのキャラ達に胸キュン

【セリア】「SWIMMER フナガタポーチ Kawaii」\110（税込）

ドリーミーな世界観が魅力のSWIMMER。パステル調の可愛いキャラクターが全面に描かれたデザインで、見ているだけでテンションが上がりそうです。大きさは縦10cm × 横18.5cm × マチ4cmで、メイクポーチやステーショナリー用としてもちょうどいいサイズ感。

可愛いが詰まったキャンディー型ポーチ

【セリア】「エンジェルブルー ボールチェーン付きキャンディポーチ」\110（税込）

見た目からワクワクするエンジェルブルーのキャンディ型ポーチは、世代を問わず胸にグッと刺さりそう。ナカムラくんをはじめ、フルーツやハート、チェック柄などキュートな要素がぎゅっと詰まっています。ミニサイズでもチャック付きで、アクセサリーなど細々した物の収納にぴったり。ボールチェーンでバッグに付けるだけでもエモ可愛い雰囲気に。ブルーも展開されているので、2つ揃えてジャラ付けするのもおすすめです。

