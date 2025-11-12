ワールドシリーズで大活躍

米大リーグのドジャースはブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）を制し、2年連続世界一に輝いた。山本由伸投手は3登板で3勝を挙げWSのMVPを獲得。圧巻の投球だけでなく、注目が集まった行動などを振り返る。

WS第2戦で、山本は9回1失点で完投勝利。快投後の行動が、山本の人間性を示していた。

米スポーツ専門局「FOXスポーツ」のアナリスト、ベン・バーランダー氏は、自身のXに「ヨシノブ・ヤマモトはポストシーズン2試合連続完投を達成した後、ダグアウトのごみを全て片付けてからクラブハウスに向かった」と投稿。米ファンから「非現実的だ。なんて男だ」「スポーツに対するリスペクトだ」など感嘆の声が漏れた。

対戦成績2勝3敗の崖っぷちで迎えた第6戦は、6回1失点でチームを勝利に導いた。試合終了の瞬間、山本は近くにいた佐々木朗希投手と真っ先に抱擁を交わし喜びを噛み締めた。

ドジャース公式Xが「勝利のフォーメーション！」と記して映像を公開すると、日本人ファンにも反響が広がる。「由伸と朗希のハグ泣ける」「この2人がいなかったらWSには辿り着けなかった」などのコメントが寄せられていた。

中0日の第7戦は9回のピンチからマウンドに上がり、延長11回まで投げ切り胴上げ投手に。3日（日本時間4日）にはロサンゼルスでパレード、ドジャースタジアムで優勝報告会と歓喜のイベントが行われたが、その裏でドジャースのストレングス＆コンディショニングコーチを務めるトラビス・スミス氏の子供に、神対応を見せていた。

同氏の妻ミシェルさんがインスタグラムを更新。山本と3人の子供が笑みを浮かべている写真を公開し、「ハッピーパレードデー この子たちは最高の人生を送っている！」とつづった。

大奮闘でWSのMVPを獲得。山本は投じた235球だけでなく、行動でも伝説を刻んでいた。



（THE ANSWER編集部）