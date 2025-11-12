ÃçÂåÃ£Ìð¤µ¤ó¤Î¿ÍÀ¸ÊÑ¤¨¤¿¤Ò¤È¸À¡Ö¤ªÁ°¤Ï´é¤¬¤¤¤¤¡£Ìò¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤À¡×²¸¿Í¤Ø¤Î¤ªÎé³ð¤ï¤º¡Ä£¹£²ºÐ¤Ç»àµî
¡¡ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÇÐÍ¥¤Ç¡¢±Ç²è¡ÖÀÚÊ¢¡×¤ä¹õß·ÌÀ´ÆÆÄ¡Ö±ÆÉð¼Ô¡×¤Ê¤É¤Ë¼ç±é¤·¡¢¼çºË¤¹¤ë¡ÖÌµÌ¾½Î¡×¤ÇÌò¼Ô¤Î¸å¿Ê°éÀ®¤Ë¤âÎÏ¤òÃí¤¤¤ÀÊ¸²½·®¾Ï¼õ¾Ï¼Ô¤ÎÃçÂåÃ£Ìð¡Ê¤Ê¤«¤À¤¤¡¦¤¿¤Ä¤ä¡¢ËÜÌ¾¡¦¸µµ×¡á¤â¤È¤Ò¤µ¡Ë¤µ¤ó¤¬£¸Æü¸áÁ°£°»þ£²£µÊ¬¡¢ÇÙ±ê¤Î¤¿¤áÅÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡££¹£²ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£¾¼ÏÂ¡¢Ê¿À®¡¢ÎáÏÂ¤È£³¤Ä¤Î»þÂå¤ÇÂè°ìÀþ¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤¿¡£Áòµ·¤Ï´Ø·¸¼Ô¤Ç±Ä¤à¡£¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¤Ê¤É¤ÏÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡£·£³Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÌò¼Ô¿ÍÀ¸¤ÎËë¤¬²¼¤ê¤¿¡£¤³¤ÎÆü¸á¸å¡¢ÌµÌ¾½Î¡ÊÅìµþ¡¦À¤ÅÄÃ«¶è¡Ë¤ÎÆþ¤ê¸ý¤Ë¤ÏÃçÂå¤µ¤ó¤Î°ä»Ö¤Ç¹áÅµ¤Ê¤É¤ò¼Âà¤·¡¢¼èºà¤â¼õ¤±¤Ê¤¤»Ý¤ÎÅ½¤ê»æ¤¬¤µ¤ì¤¿¡£½êÂ°»öÌ³½ê´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃçÂå¤µ¤ó¤Ï£±¡¢£²½µ´ÖÁ°¤Ë¤±¤¬¤ò¤·¤ÆÆþ±¡¡£¤½¤Î¸å¡¢ÇÙ±ê¤òÊ»È¯¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÍÜ½÷¤Ç²Î¼ê¡¦ÃçÂåÆà½ï¡Ê£µ£±¡Ë¤Ë¤ß¤È¤é¤ì¤ÆÎ¹Î©¤Ã¤¿¡£º£Ç¯£µ·î³«Ëë¤ÎÀÐÀî¡¦Ç½ÅÐ±é·àÆ²¤Ç¤Î¡Ö´Î¤Ã¶Ì¤ª¤ÃÊì¤È»Ò¶¡¤¿¤Á¡×¤Ø¤Î¼ç±é¤¬ºÇ¸å¤Î»Å»ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Åìµþ¡¦ÌÜ¹õÀ¸¤Þ¤ì¡££¸ºÐ¤ÇÉã¤ò¼º¤¤¡¢ÀïÃæÀï¸å¤ÏÉÏ¤·¤¤Ãæ¡¢¿©»ö¤Î²ó¿ô¤ò¸º¤é¤·¤Æ¡¢±Ç²è´Û¤ËÄÌ¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤Æµã¤¤¤Æ¤¤¤¿Æâµ¤¤Ê»Ò¤¬¿ÍÁ°¤Ç±é¤¸¤ë¤È¤Ï¡£³ØÎò¤â¤Ê¤¯¡¢¿©¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï¥Ü¥¯¥µ¡¼¤«Ìò¼Ô¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡±¿Ì¿¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤ÏÂç°æ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿£±£¹ºÐ¤Î»þ¡£¡Ö¤ªÁ°¤Ï´é¤¬¤¤¤¤¡£Ìò¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤À¡×¡££²£°ÂåÈ¾¤Ð¤ÎÃËÀ¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¡£¡Ö¤½¤Î¿Í¤¬ÇÐÍ¥ºÂÍÜÀ®½ê¤Î¼õ¸³ÎÁ¤â½Ð¤·¤Æ»î¸³²ñ¾ì¤Þ¤Ç¼Ö¤ÇÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¡£¤³¤Î²¸¿Í¤Ë¤ªÎé¤¬¤·¤¿¤¤¤È´ê¤¤Â³¤±¤¿¤¬¡¢²ñ¤¨¤º¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£¹£µ£²Ç¯ÍÜÀ®½ê¤ËÆþ¤ê¡¢Ìò¼Ô¿ÍÀ¸¤Ï»Ï¤Þ¤ë¡££µ£µÇ¯¤ËÇÐÍ¥ºÂ¤ËÆþ¤ê¡¢Áá¤¯¤«¤éÂç·¿¿·¿Í¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£±Ç²è¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÏÍÜÀ®½ê»þÂå¤Î¹õß·ÌÀ´ÆÆÄ¡Ö¼·¿Í¤Î»ø¡×¡Ê£µ£´Ç¯¡Ë¡£Êâ¤¯¤À¤±¤ÎÏ²¿ÍÌò¤Ë£¶»þ´Ö¤Î¥À¥á½Ð¤·¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤·¤«¤·¡ÖÍÑ¿´ËÀ¡×¡Ö±ÆÉð¼Ô¡×¡ÖÍð¡×¤Ê¤É·×£¶ºî¤Î¹õß·ºîÉÊ¤Ë½Ð±é¡£Ä¹¿È¤ÇÄ¦¤ê¤Î¿¼¤¤´éÎ©¤Á¤«¤éÉ½¸½¤µ¤ì¤ëÀþ¤ÎÂÀ¤¤¡¢¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î¤¢¤ë±éµ»¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤¿¡££²£°£±£µÇ¯Ê¸²½·®¾Ï¤ò¼õ¤±¤¿¡£ÇÐÍ¥¤Ç¤Ï¹âÁÒ·ò¤µ¤ó¡Ê£±£´Ç¯»àµî¡¢µýÇ¯£¸£³¡Ë°ÊÍè¤À¤Ã¤¿¡£ÉñÂæ¡¢¥É¥é¥Þ¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÂåÉ½ºî¤ò»ý¤Ä¤¬¡¢¥Ù¥¹¥È¥ï¥ó¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤ÈÉ¬¤º¾®ÎÓÀµ¼ù´ÆÆÄ¡ÖÀÚÊ¢¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡£·£µÇ¯¤Ë¤Ï¶³»ÒÉ×¿Í¡Ê£¹£¶Ç¯»àµî¡¢µýÇ¯£¶£µ¡Ë¤È»äºâ¤ò¤Ê¤²¤¦¤ÁÌµÌ¾½Î¤òÁÏÀß¤·¡¢Ìò½ê¹»Ê¡¢¼ãÂ¼ËãÍ³Èþ¤é¤ò°é¤Æ¤¿¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¼«¿È¤ÎÉñÂæ¸ø±é¤òÂ³¤±¡¢À¸³¶¸½Ìò¤ò´Ó¤¤¤¿¡£
¡¡Î¢¤Ç¤ÏËèÆü¤Î¥ë¡¼¥Á¥ó¤¬¤¹¤µ¤Þ¤¸¤«¤Ã¤¿¡££¹£°ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢£±»þ´Ö¤Î³¬ÃÊ¤Î¾å¤ê²¼¤ê¡¢¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤òÂ³¤±¤¿¡£¤Þ¤¿Äã²»¤Ç¤è¤¯¶Á¤¯ÈþÀ¼¤Î¤¿¤á¤Ë¡ÖÀ¼ÂÓ¤â¶ÚÆù¡×¤Î¹Í¤¨¤Ç¡¢È¯À¼·±Îý¤â·ç¤«¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖÂç¤¤ÊÀ¼¡¢¹â¤¤À¼¡¢Ãæ²»¡¢Äã²»¡£¤¦¤Á¤¸¤å¤¦¤ò¶î¤±²ó¤ê¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¡£Ì¿¤òºï¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¼«¿È¤òÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£°ìÊý¤Ç¼ò¤ò°¦¤·¡¢ÈÕ¼à¤¬Æü²Ý¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÀÎ£·¾£°û¤ó¤À¤³¤È¤â¡£¿ì¤ÃÊ§¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤¬¼«Ëý¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Æþ±¡¤¹¤ëÁ°¤Ï¡¢ÍèÇ¯¤ÎÉñÂæ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤±¤¤¤³¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÌµÌ¾½Î¤ÇÀ®Ä¹¤·¤¿¼ã¼Ô¤ò¸«¤ì¤Ð¡ÖËÍ¤âÉé¤±¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£²ù¤·¤µ¤¬¤³¤ß¾å¤²¤ë¡×¤ÈÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÆ®Áè¿´¤¬¼º¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¢¡ÃçÂå¡¡Ã£Ìð¡Ê¤Ê¤«¤À¤¤¡¦¤¿¤Ä¤ä¡ËËÜÌ¾¡¦ÃçÂå¸µµ×¡££±£¹£³£²Ç¯£±£²·î£±£³Æü¡¢Åìµþ¡¦ÌÜ¹õÀ¸¤Þ¤ì¡££µ£²Ç¯ÇÐÍ¥ºÂÍÜÀ®½ê¤ËÂè£´´üÀ¸¤È¤·¤ÆÆþ½ê¡££µ£µÇ¯·àÃÄÇÐÍ¥ºÂ¤ËÆþÃÄ¤·¡ÖÍ©Îî¡×¤Ç½éÉñÂæ¡£¾®ÎÓÀµ¼ù´ÆÆÄ¡Ö¿Í´Ö¤ÎÛê·ï¡×¡ÖÀÚÊ¢¡×¡Ö²øÃÌ¡×¡¢¹õß·ÌÀ´ÆÆÄ¡ÖÍÑ¿´ËÀ¡×¡ÖÅ·¹ñ¤ÈÃÏ¹ö¡×¡Ö±ÆÉð¼Ô¡×¡ÖÍð¡×¤Ê¤É¡£·Ý½ÑÁª¾©Ê¸ÉôÂç¿Ã¾Þ¡¢µª°ËÔ¢²°±é·à¾Þ¡¢ÆÉÇä±é·àÂç¾Þ¡¢Ê©Ê¸²½¾Ê¤«¤é·Ý½ÑÊ¸²½·®¾Ï¥·¥å¥Ð¥ê¥¨¡¢¥«¥ó¥Ì±Ç²èº×¡¢¥Ö¥ë¡¼¥ê¥Ü¥ó¾Þ¤Ê¤É¹ñÆâ³°¤Ç¼õ¾ÞÂ¿¿ô¡££·£µÇ¯¤ËµÜºê¶³»ÒÉ×¿Í¤ÈÌµÌ¾½Î¤òÀßÎ©¡££¹£¶Ç¯»ç¼úË«¾Ï¡¢£²£°£°£·Ç¯Ê¸²½¸ùÏ«¼Ô¡¢£±£µÇ¯Ê¸²½·®¾Ï¡£