巨人の丸佳浩外野手（３６）が１１日、６月３日に肺炎のため亡くなった長嶋茂雄さん（享年８９）の偉大な功績をたたえ、来季から創設される「長嶋茂雄賞」の受賞に意欲を見せた。長嶋さんと同じ千葉県出身。広島からのＦＡ移籍時や自身の不調時に大きな影響を受けたミスターへの恩返しの活躍を誓った。秋季キャンプ中の阿部慎之助監督（４６）は同賞の第１号が自チームから出ることを願ったが、早速ベテランが名乗りを上げた。

柔らかな表情とは対照的に、丸の言葉には強い意志が秘められていた。Ｇ球場の室内練習場でマシン打撃などで汗を流すと練習後、来季から新設される「長嶋茂雄賞」への思いを明かした。

「ピッチャーの『沢村賞』のように、野手の一つの目標としてできる。長嶋さんの賞だから恐れ多いけれど、受賞できるとしたら選手として本当に光栄なこと。取りたいね。辞めるまでに少しでも可能性のあるくらい活躍したい」

長嶋さんへの感謝は尽きない。１８年オフに広島からのＦＡ移籍を熟考した際には「一緒に野球ができたら僕としてもうれしい」と熱い直筆の手紙を送られた。２１年６月には不振で２軍落ちしていた自身のために「直接伝えたい」と、長嶋さんがＧ球場を電撃訪問。構えの姿勢や体重移動を、身ぶり手ぶりを交えながら、熱血指導を受けた恩がある。「プロ野球＝長嶋さんみたいな。雲の上のような方だけれど、敵味方関係なく周りを笑顔にする」。太陽のような存在のミスターは、丸の心を照らし続けた。

１８年目の今季は、開幕直前の３月２２日のロッテ戦（東京Ｄ）の走塁時に負傷。「右大たい二頭筋筋損傷」のため大きく出遅れた。最終的に９０試合に出場して打率２割６分７厘、６本塁打、２６打点の成績。チームも優勝を逃し、ＣＳも第１Ｓで敗退。不本意な１年を過ごした。巻き返しを期し、自主調整を任されているオフもＧ球場で精力的に汗を流す。

２６年に「長嶋茂雄賞」を獲得することはすなわち、残り７１本に迫る通算２０００安打、同３８試合の通算２０００試合出場、同１１本の通算３００本塁打、同５６打点の通算１０００打点などを達成する、メモリアルな１年になることが予想される。「（チーム内の）役割はそれぞれあるから、それをしっかりできるように。野球も色々な方に見てもらえるようになった。よりたくさんの人に興味を持ってほしい」。１９年目の来季。記憶にも記録にも残るミスターばりの活躍でチームを優勝に導いた先に、栄光の受賞１号の座が見えてくる。（加藤 翔平）

◆長嶋茂雄賞概要

▼制定者 日本野球機構（ＮＰＢ）、読売新聞社、日本テレビ放送網

▼選考 プロ野球ＯＢ選手などで構成する「選考委員会」（日本シリーズ終了後に開催）で決定。

▼表彰 「ＮＰＢ ＡＷＡＲＤＳ」において行い、正賞はコミッショナーが授与する。

▼正賞、副賞 正賞は記念メダル、副賞は賞金３００万円。

▼事務局 日本野球機構内に置く。