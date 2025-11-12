巨人が、国内フリーエージェント（ＦＡ）権の行使を発表した日本ハム・松本剛外野手（３２）の獲得レース参戦に向けた本格調査を進めることが１１日、分かった。リーグ連覇を逃した今季は外野手を固定できず、２２年のパ・リーグ首位打者で堅守の松本は以前から注視してきたが、ＦＡ宣言の意思表示を受け、さらに注目度を高める。この日でＦＡ権行使の申請期間が終了。１２日にＦＡ宣言選手が公示され、１３日から他球団との交渉が解禁される。

来季２年ぶりリーグ優勝と１４年ぶり日本一を目指す阿部巨人が、課題の「右の外野手」底上げへ、ＦＡ補強に乗り出す可能性が浮上した。この日、日本ハム・松本剛が国内ＦＡ権を行使すると発表。本格調査の準備に入ったようだ。今季年俸は１億１０００万円（推定）で、ＦＡ移籍時は補償が発生するＢランクとみられる。

松本剛は２２年に打率３割４分７厘の高打率で首位打者に輝いた。同年はコンディションを考慮し、ＤＨでも起用されたが、２１盗塁をマークし、外野手として７８試合守備につき無失策。俊足、巧打、堅守は魅力だ。今季は故障や若手の台頭もあり６６試合で打率１割８分８厘に終わったが、昨年も２０盗塁を記録している。体調が万全に整えば、さらなる伸びしろを秘めている。

今季の巨人は外野が固まらなかった。丸、キャベッジ、中山、佐々木らが奮闘したが、浅野や萩尾ら若手が１軍に定着できなかった。チーム全体の失策数はリーグワースト７８。うち外野手の失策は１９で、昨年の６失策から３倍超と増えた。

来季の外野争いはほぼ白紙。ドラフトでは強肩の左の外野手の中大・皆川を４位指名したが、右の外野は層が厚いとは言えない。走、攻、守ハイレベルで、経験豊富で、選手会長を務めたリーダーシップもある松本剛。競争活性化の意味でも補強ポイントに合致する。

埼玉出身で帝京ＯＢ。以前、日本ハムの球団ユーチューブの「少年時代の憧れのヒーローを語る」という企画では「僕のヒーローは松井秀喜選手です。ジャイアンツファンだったので」と明かしていた。首位打者を獲得した２２年は、２ストライク後の打率が両リーグ最高の２割９分２厘だったように高い対応力も誇る。もし松本剛が加入すれば、打席での粘りが課題の若手の手本にもなりそうだ。

ＦＡ戦線では巨人が本格調査の準備を進めていた中日・柳が権利を行使せず残留を表明。松本剛は日本ハムから宣言残留も認められており、慎重に調査を進めることになりそうだ。

◆巨人の外野手事情 今季は丸が故障で開幕２軍スタート。開幕戦は左翼・若林、中堅・ヘルナンデス、右翼・キャベッジが先発。その後は固定できず試行錯誤が続いた。来日１年目のキャベッジがチームで唯一、外野だけで１００試合以上に出場して１２３試合、打率２割６分７厘、１７本塁打をマークし残留要請中。ヘルナンデスは退団見込みとなっている。来季の外野は白紙で、左打者は丸、中山、佐々木、岡田、ドラフト４位の中大・皆川ら、右打者は若林、浅野、萩尾、オコエらが候補に挙がる。

◆松本 剛（まつもと・ごう）１９９３年８月１１日、埼玉・川口市生まれ。３２歳。帝京高から２０１１年ドラフト２位で日本ハム入団。２２年に右打者で球団初の首位打者に輝きベストナイン受賞。通算７７３試合、６０８安打、打率２割６分５厘、１４本塁打、１５７打点。１８０センチ８４キロ。右投右打。