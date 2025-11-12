オリックス・杉本裕太郎外野手（３４）が１１日、「昇天投法」を披露した。第５０回社会人野球日本選手権の準決勝・ＮＴＴ東日本―ヤマハ戦（京セラＤ）で「レジェンド始球式」に登板。同じ９１年生まれで今季限りで現役を退いた巨人・近藤のグラブを左手にはめ、ユニホーム姿での全力投球は見事、真ん中高めのストライクとなった。「１２０点。やっぱり練習は裏切らない」と右拳を突き上げた。

徳島商時代は投手として１４０キロを計測。今回の登板をせっかくの機会と捉え、連日の投球練習に励んだ。「投手陣の３０人くらいに（コツを）聞いた」としつつ、４日の岸田監督による始球式も現地でチェック。この日は、大阪・舞洲で九里から「ちょっと上を向いた方が速い球がいく」と助言を授かり、マウンド上できっちりと体現した。

「大体１２５〜３０キロと言われたので、ちょうど打ち頃（笑）。１４０キロくらいは出ると思ったけど、これで野手に専念できます」と、“二刀流プラン”は崩壊。それでも「外野からのバックホームにも生きてくる。ＤＨ専門になれば出場機会も減るので、もっと送球の精度を上げていけたら」と、この経験は守備の「意識改革」にもつながった。３２発で本塁打王に輝いた２１年、実は外野手部門でリーグトップの１１補殺を記録。来季、１１年目を迎えるラオウの肩にも注目だ。（南部 俊太）