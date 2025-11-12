¡Úºå¿À¡Û¶áËÜ¸÷»Ê¤¬£µÇ¯Áí³Û£²£µ²¯±ß¤Ç»ÄÎ±¡Ö¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Î´¿À¼¤ÎÃæ¤Ç¤ä¤ë¤³¤È¤Ë¡¢Âå¤ï¤ë¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¡×£±£°»þ´Ö¤Î¥í¥ó¥°¸ò¾Ä¤ÇºÇ½ª·èÃÇ
¡¡ºå¿À¡¦¶áËÜ¸÷»Ê³°Ìî¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤¬£±£±Æü¡¢º£µ¨¼èÆÀ¤·¤¿¹ñÆâ£Æ£Á¸¢¤ò¹Ô»È¤»¤º»ÄÎ±¤¹¤ë¤³¤È¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£ÊÒ²¬¡¢Ä»Ã«¡¢Âç»³¤Ë¸ª¤òÊÂ¤Ù¤ëµåÃÄºÇÄ¹¤Î£µÇ¯·ÀÌó¤Ç¡¢Áí³Û£²£µ²¯±ß¡Ê¿äÄê¡Ë¤ÏÆ±£²£°²¯±ß¤À¤Ã¤¿Ä»Ã«¤ò¾å²ó¤ë¤â¤è¤¦¡£¡Ö¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Î´¿À¼¤ÎÃæ¤Ç¤ä¤ë¤³¤È¤Ë¡¢Âå¤ï¤ë¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ÈÂ¾µåÃÄ¤ÎÉ¾²Á¤òÅ·¤Ó¤ó¤Ë¤«¤±¤ë¤³¤È¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤¬£Æ£Á¸¢¿½ÀÁ¤ÎÄùÀÚºÇ½ªÆü¡£¹Ã»Ò±à¤Ç¸áÁ°£±£°»þ¤´¤í¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿µåÃÄ¤È¤ÎºÇ½ª¸ò¾Ä¤ÏÃëµÙ·Æ¤ò¶´¤ß¡¢°ÛÎã¤Î¥í¥ó¥°¥é¥ó¤À¤Ã¤¿¡£µåÃÄ¤Ç¤Ï£¹£¶Ç¯¤ÎÆ£ÅÄÊ¿´ÆÆÄ²òÇ¤¤ÎºÝ¤Î¿¼Ìë²ñÃÌ¤òÄ¶¤¨¤ë£±£°»þ´Ö¸ò¾Ä¤ÎËö¡¢¥ê¥ß¥Ã¥È¤Þ¤ÇÌó£´»þ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç·èÃÇ¡£¡ÖÎ©¤Ã¤¿¤ê¡¢ºÂ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤·¤Ê¤¬¤é¡£ËÍ¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¤È¤Æ¤âÂç»ö¤Ê£±Æü¤À¤Ã¤¿¡×¡£¥Õ¥í¥ó¥È¤È¤Ï¥°¥é¥¦¥ó¥É³°¤Î¤³¤È¤â°Õ¸«¸ò´¹¡£ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º½ªÎ»¸å¤Î£±£²Æü´Ö¤ò¡ÖËÜÅö¤ËÇº¤ó¤À¡£Ä¹¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£¸Ç¯¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤ÇÆþÃÄ¡£º£µ¨¤Ï£±£´£°»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·ÂÇÎ¨£²³ä£·Ê¬£¹ÎÒ¡¢£³ËÜÎÝÂÇ¡¢£³£´ÂÇÅÀ¡¢£³£²ÅðÎÝ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¿·¿Í¤«¤é£·Ç¯Ï¢Â³¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤Ê¤ëºÇÂ¿ÅðÎÝ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¡Ö¾®¤µ¤¤»þ¤«¤é¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ò¸«¤Æ¤¤Æ¡¢¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤ÇÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¹¤´¤¯±ï¤Î¤¢¤ëµåÃÄ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¥Õ¥¡¥ó¡¢µåÃÄ¤Î¿Í¤È´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¤¤¿¤¤¡×¡£Ê¼¸Ë¡¦Ã¸Ï©Åç¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Á¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢»þÂå¤«¤é¤º¤Ã¤È´ØÀ¾¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¿¥ê¡¼¥É¥ª¥Õ¥Þ¥ó¡£Íèµ¨¤âÃÏ¸µ¤Ç¡¢ÌÔ¸×¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤¦¡£¡ÊÄ¾Àî¡¡¶Á¡Ë
¡¡¡þºå¿À¡¦Æ£ÅÄÊ¿´ÆÆÄ¤ÎäÆ¾ë¡¡Æ£ÅÄ´ÆÆÄ¤Ï£±£¹£¹£¶Ç¯£¹·î£±£²Æü¤Ë¹Ã»Ò±àµå¾ìÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç»°¹¥¼ÒÄ¹¤«¤é²òÇ¤¤òÄÌ¹ð¤µ¤ì¤¿¡£¤À¤¬·ÀÌóÇ¯¿ô¤Ëóòó÷¡Ê¤½¤´¡Ë¤¬¤¢¤ê¡¢µ×Ëü¥ª¡¼¥Ê¡¼¤È¤ÎÌÌ²ñ¤òÄ¾ÃÌÈ½¤·¤Æ¡ÈäÆ¾ë¡É¡£¸á¸å£µ»þ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ï¡¢¸áÁ°£²»þÈ¾¤Þ¤ÇÂ³¤¡¢£¹»þ´ÖÈ¾¤ËµÚ¤Ö¥í¥ó¥°¥é¥ó¸ò¾Ä¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¶áÎÙ¤ÎµÊÃãÅ¹¤ÎÅ¹¼ç¤¬¿¼Ìë¤ËÊóÆ»¿Ø¤Ë¤ª¤Ë¤®¤ê¤ÎÈÎÇä¤ò»Ï¤á¤ë¤Û¤É¤ÎÁûÆ°¡£Íâ£±£³ÆüÃë¤ËÏÃ¤·¹ç¤¤¤òºÆ³«¤·¡¢Ìó£³£°Ê¬¤Ç²òÇ¤¤ò¼õÂú¤·¤¿¡£