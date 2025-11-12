¶ÌÌÚ¹¨¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ë9Ç¯¤Ö¤ê¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¡¡¡È¥³¥ó¥×¥éÅÙ³°»ë¡É¤ÎºÇ¶¯ÊÝ¸±Ä´ºº°÷Ìò¤òÇ®±é¡Ú¥³¥á¥ó¥È¤¢¤ê¡Û
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¶ÌÌÚ¹¨¡Ê45¡Ë¤¬¡¢1·î¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÌÚÍË·à¾ì¡Ø¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ëÊÝ¸±Ä´ºº°÷¡¦Å·²»Ï¡¡Ù¡ÊËè½µÌÚÍË¡¡¸å10¡§00¡Ë¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¶ÌÌÚ¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤Ë¤ª¤±¤ë½Ð±é¤Ï¡¢¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡Ø¥¥ã¥ê¥¢¡ÁÙÝÇË¤ê¤Î·Ù»¡½ðÄ¹¡Á¡Ù¡Ê2016Ç¯¡Ë°ÊÍè¡¢Ìó9Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ç½ñ¤½é¤á¤ËÄ©Àï¤·¤¿¶ÌÌÚ¹¨
¡¡ËÜºî¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ëÉñÂæ¤Ï¡¢¡ÈÊÝ¸±¶â¡É¤¬Íí¤ó¤À»ö·ï¤ä»ö¸Î¤òÄ´¤Ù¤ëÊÝ¸±Ä´ºº²ñ¼Ò¡£Èà¤éÊÝ¸±Ä´ºº°÷¤Ï¡¢ÊÝ¸±¶âº¾µ½¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë»ö°Æ¤òÄ´¤Ù¡¢¤½¤Î¿¿Áê¤òÆÍ¤»ß¤á¡¢ÉÔÀµµ¿ÏÇ¤ò²òÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¯ÊÝ¸±¤Î¡È¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¡É¡£¤¢¤é¤æ¤ë¤â¤Î¤ò¤ª¶â¤Ë´¹»»¤¹¤ëÊÝ¸±¤Ï¡¢¿Í¡¹¤ò¼é¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¡¢¤È¤¤Ë°ÍÑ¤µ¤ì¡¢ÈÈºá¤Î²¹¾²¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÑÍºá¤ä¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤ò¶¸¤ï¤»¤ë»ö°Æ¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¤³¤È¤â¡½¡£
¡¡¶ÌÌÚ¹¨±é¤¸¤ëÊÝ¸±Ä´ººÀìÌç²ñ¼Ò¡Ö¿¼»³¥ê¥µ¡¼¥Á¡×¤Ë¶Ð¤á¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦Å·²»Ï¡¡Ê¤¢¤Þ¤Í¡¦¤ì¤ó¡Ë¤Ï¾ï¼±¤ä¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Ë°ìÀÚ¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢¿¿Áê²òÌÀ¤Î¤¿¤á¤Ê¤é¡¢¼êÃÊ¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤¡¢ÉÔÅ¨¤ÊÀ¨ÏÓ¤ÎÊÝ¸±Ä´ºº°÷¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï·Ù»ëÄ£ÁÜºº°ì²Ý¤ÎÉÒÏÓ·º»ö¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡È¤¢¤ëÊÝ¸±¶â»¦¿Í»ö·ï¡É¤ÇÈÈ¿ÍÂáÊá¤Ë¼ºÇÔ¤·¡¢ÀÕÇ¤¤ò¼è¤Ã¤Æ·Ù»¡¤òµî¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢·º»ö»þÂå¤Î¾å»Ê¤Ë¸½ºß¤Î¿¼»³¡Ê¤ß¤ä¤Þ¡Ë¥ê¥µ¡¼¥Á¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢½êÄ¹¤Î¿ÍÊÁ¤È»Å»öÆâÍÆ¤Ë¼æ¤«¤ì¡¢ÊÝ¸±Ä´ºº°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤»Ï¤á¤ë¡£
¡¡ÉáÃÊ¤Ïñ¨¡¹¡Ê¤Ò¤ç¤¦¤Ò¤ç¤¦¡Ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Í¥¤ì¤¿´Ñ»¡´ã¤ò»ý¤Á¡¢ÊÝ¸±Ä´ºº°÷¤È¤·¤Æ¤Î¥¹¥¥ë¤ÏÈó¾ï¤Ë¹â¤¯¡¢¸µ·º»ö¤È¤·¤Æ¤ÎÓÌ³Ð¤Ï·òºß¤Ç¡¢¿Í¤Îµõ¸À¹ÔÆ°¤ËÂÐ¤¹¤ëÆ¶»¡ÎÏ¤Ï¥Ô¥«¥¤¥Á¡£¤Þ¤¿¡¢¿¼»³¥ê¥µ¡¼¥Á¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÃç´Ö¤ÎÄ´ºº°÷¤¿¤Á¤ÈÇ¤Ì³¤ò¿ë¹Ô¤·¡¢½ÖÈ¯Åª¤Ê¾®¼Çµï¤ÇÁê¼ê¤òËÝÏ®¡Ê¤Û¤ó¤í¤¦¡Ë¡£¤È¤¤ËÃç´Ö¤ò¤âµ½¤¯¡£Ì±´Ö¤ÎÊÝ¸±Ä´ºº°÷¤È¤·¤Æ¡¢Ä¥¤ê¹þ¤ß¡¢ÅðÄ°¡¢ÊÑÁõ¡¢¥Õ¥§¥¤¥¯Æ°²è¤Ê¤ÉÅ·²»¤Ï¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ë¼êÃÊ¤ò¶î»È¤·¡¢°ÍÍê¤ò¼õ¤±¤¿ÊÝ¸±¶âº¾µ½µ¿ÏÇ°Æ·ï¤Î¿¿Áê¤òË½¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¢£¶ÌÌÚ¹¨
¡½¡½ËÜºî¡¦¼ç±é¤ËºÝ¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢ºîÉÊ¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤³ºÇ¶á¤Î½Ð±é¤Ï¡¢»þÂåºîÉÊ¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢µ×¡¹¤Î¸½Âå·à¤Ç¾þ¤êÊª¤òºï¤®Íî¤È¤µ¤ì´Ý¹ø¤Ê´¶³Ð¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¿·Á¯¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ ÃÏ¾åÇÈ¤Î¥É¥é¥Þ¤Ê¤Î¤Ç¡¢´Ñ¤ä¤¹¤¯¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ø¶Á¤¯¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤Ë¥¥ã¥¹¥È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ³§¤Ç¡¢ÎÉ¤¤ºîÉÊºî¤ê¤ò¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¡ÈÅ·²»Ï¡¡É¤È¤¤¤¦Ìò¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
°ì¸À¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤È¡È¤¯¤»¼Ô´¶¡É¤¬¶¯¤¤¿ÍÊª¤Ç¤¹¡£º£¸å¤ÎÆâÍÆ¤Ç¡¢ÍýÍ³¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤Þ¤êÁÇÄ¾¤ÊÉôÊ¬¤ò¸«¤»¤Ê¤¤¡¢¸«¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¸«¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤À³Ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸µ¿¦¾ì¤Î¾å»Ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¿ÍÊª¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¡¢Å·²»¤ÎÁÇ¤Ë¶á¤¤ÉôÊ¬¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡½¡½»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º£ºî¤Ï¡¢ÊÝ¸±¤Î¥ê¥µ¡¼¥Á²ñ¼Ò¤¬ÉñÂæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î±ÇÁüºîÉÊ¤Ç¤¢¤Þ¤ê¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Æ¡¼¥Þ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÝ¸±Ä´ºº°÷¤È¤·¤Æ»ÙÊ§¤¤¤ËÈ÷¤¨¤¿»ö¼Â³ÎÇ§¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»ö°Æ¡¢Î¢Â¦¤Î±²¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹´¶¡¢Ææ²ò¤¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼Í×ÁÇ¤â¤¢¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£ ¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ç½ñ¤½é¤á¤ËÄ©Àï¤·¤¿¶ÌÌÚ¹¨
¡¡ËÜºî¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ëÉñÂæ¤Ï¡¢¡ÈÊÝ¸±¶â¡É¤¬Íí¤ó¤À»ö·ï¤ä»ö¸Î¤òÄ´¤Ù¤ëÊÝ¸±Ä´ºº²ñ¼Ò¡£Èà¤éÊÝ¸±Ä´ºº°÷¤Ï¡¢ÊÝ¸±¶âº¾µ½¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë»ö°Æ¤òÄ´¤Ù¡¢¤½¤Î¿¿Áê¤òÆÍ¤»ß¤á¡¢ÉÔÀµµ¿ÏÇ¤ò²òÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¯ÊÝ¸±¤Î¡È¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¡É¡£¤¢¤é¤æ¤ë¤â¤Î¤ò¤ª¶â¤Ë´¹»»¤¹¤ëÊÝ¸±¤Ï¡¢¿Í¡¹¤ò¼é¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¡¢¤È¤¤Ë°ÍÑ¤µ¤ì¡¢ÈÈºá¤Î²¹¾²¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÑÍºá¤ä¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤ò¶¸¤ï¤»¤ë»ö°Æ¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¤³¤È¤â¡½¡£
¡¡ÉáÃÊ¤Ïñ¨¡¹¡Ê¤Ò¤ç¤¦¤Ò¤ç¤¦¡Ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Í¥¤ì¤¿´Ñ»¡´ã¤ò»ý¤Á¡¢ÊÝ¸±Ä´ºº°÷¤È¤·¤Æ¤Î¥¹¥¥ë¤ÏÈó¾ï¤Ë¹â¤¯¡¢¸µ·º»ö¤È¤·¤Æ¤ÎÓÌ³Ð¤Ï·òºß¤Ç¡¢¿Í¤Îµõ¸À¹ÔÆ°¤ËÂÐ¤¹¤ëÆ¶»¡ÎÏ¤Ï¥Ô¥«¥¤¥Á¡£¤Þ¤¿¡¢¿¼»³¥ê¥µ¡¼¥Á¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÃç´Ö¤ÎÄ´ºº°÷¤¿¤Á¤ÈÇ¤Ì³¤ò¿ë¹Ô¤·¡¢½ÖÈ¯Åª¤Ê¾®¼Çµï¤ÇÁê¼ê¤òËÝÏ®¡Ê¤Û¤ó¤í¤¦¡Ë¡£¤È¤¤ËÃç´Ö¤ò¤âµ½¤¯¡£Ì±´Ö¤ÎÊÝ¸±Ä´ºº°÷¤È¤·¤Æ¡¢Ä¥¤ê¹þ¤ß¡¢ÅðÄ°¡¢ÊÑÁõ¡¢¥Õ¥§¥¤¥¯Æ°²è¤Ê¤ÉÅ·²»¤Ï¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ë¼êÃÊ¤ò¶î»È¤·¡¢°ÍÍê¤ò¼õ¤±¤¿ÊÝ¸±¶âº¾µ½µ¿ÏÇ°Æ·ï¤Î¿¿Áê¤òË½¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¢£¶ÌÌÚ¹¨
¡½¡½ËÜºî¡¦¼ç±é¤ËºÝ¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢ºîÉÊ¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤³ºÇ¶á¤Î½Ð±é¤Ï¡¢»þÂåºîÉÊ¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢µ×¡¹¤Î¸½Âå·à¤Ç¾þ¤êÊª¤òºï¤®Íî¤È¤µ¤ì´Ý¹ø¤Ê´¶³Ð¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¿·Á¯¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ ÃÏ¾åÇÈ¤Î¥É¥é¥Þ¤Ê¤Î¤Ç¡¢´Ñ¤ä¤¹¤¯¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ø¶Á¤¯¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤Ë¥¥ã¥¹¥È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ³§¤Ç¡¢ÎÉ¤¤ºîÉÊºî¤ê¤ò¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¡ÈÅ·²»Ï¡¡É¤È¤¤¤¦Ìò¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
°ì¸À¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤È¡È¤¯¤»¼Ô´¶¡É¤¬¶¯¤¤¿ÍÊª¤Ç¤¹¡£º£¸å¤ÎÆâÍÆ¤Ç¡¢ÍýÍ³¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤Þ¤êÁÇÄ¾¤ÊÉôÊ¬¤ò¸«¤»¤Ê¤¤¡¢¸«¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¸«¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤À³Ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸µ¿¦¾ì¤Î¾å»Ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¿ÍÊª¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¡¢Å·²»¤ÎÁÇ¤Ë¶á¤¤ÉôÊ¬¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡½¡½»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º£ºî¤Ï¡¢ÊÝ¸±¤Î¥ê¥µ¡¼¥Á²ñ¼Ò¤¬ÉñÂæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î±ÇÁüºîÉÊ¤Ç¤¢¤Þ¤ê¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Æ¡¼¥Þ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÝ¸±Ä´ºº°÷¤È¤·¤Æ»ÙÊ§¤¤¤ËÈ÷¤¨¤¿»ö¼Â³ÎÇ§¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»ö°Æ¡¢Î¢Â¦¤Î±²¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹´¶¡¢Ææ²ò¤¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼Í×ÁÇ¤â¤¢¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£ ¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£