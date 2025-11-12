ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は４８９ドル高 ナスダックは下げ渋るもマイナス圏
NY株式11日（NY時間14:13）（日本時間04:13）
ダウ平均 47858.28（+489.65 +1.03%）
ナスダック 23486.67（-40.50 -0.17%）
CME日経平均先物 51205（大証終比：+45 +0.09%）
欧州株式11日終値
英FT100 9899.60（+112.45 +1.15%）
独DAX 24088.06（+128.07 +0.53%）
仏CAC40 8156.23（+100.72 +1.25%）
米国債利回り
休み
各国10年債
ドイツ 2.658（-0.010）
英 国 4.387（-0.074）
カナダ 3.172（-0.004）
豪 州 4.392（-0.005）
日 本 1.685（-0.016）
NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝61.09（+0.96 +1.60%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4120.60（-1.40 -0.03%）
ビットコイン（ドル）
103080.56（-2523.24 -2.39%）
（円建・参考値）
1588万8838円（-388932 -2.39%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 47858.28（+489.65 +1.03%）
ナスダック 23486.67（-40.50 -0.17%）
CME日経平均先物 51205（大証終比：+45 +0.09%）
欧州株式11日終値
英FT100 9899.60（+112.45 +1.15%）
独DAX 24088.06（+128.07 +0.53%）
仏CAC40 8156.23（+100.72 +1.25%）
米国債利回り
休み
各国10年債
ドイツ 2.658（-0.010）
英 国 4.387（-0.074）
カナダ 3.172（-0.004）
豪 州 4.392（-0.005）
日 本 1.685（-0.016）
NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝61.09（+0.96 +1.60%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4120.60（-1.40 -0.03%）
ビットコイン（ドル）
103080.56（-2523.24 -2.39%）
（円建・参考値）
1588万8838円（-388932 -2.39%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ