2026年1月スタートの日本テレビ系新土曜ドラマ（毎週土曜よる9時放送）が『パンダより恋が苦手な私たち』に決定！

「仕事も恋愛も人間関係も、どうしてこんなにうまくいかないことばかりなの？」情報があふれる今の時代。選択肢が増えたことで、“自分にとって本当に大切なもの”を選ぶことが難しくなり、生きづらさを感じる人も多い。そんな現代に、本作が贈るメッセージは――「仕事に恋に人間関係...成功させたいのなら“動物”に学べ！」

発情期が1年のうちわずか数日しかないため、動物の中で最も“恋が苦手”と言われているパンダ。しかし彼らは、むしろその限られたチャンスを逃さず、ピンポイントで恋を成就させている“恋愛上級者”であった。

動物たちは本能に従い、それぞれの個性に合った方法でパートナーを見つける。一方の人間は、常識や情報にとらわれ、恋にも仕事にも不器用に悩んでしまう――。“動物のようにシンプル”になれたら、人間だってもっと楽に生きられるはず！現代人の悩みを“動物の求愛行動”から解き明かし、幸せになるヒントを描く――笑って、泣けて、ちょっとためになる。新感覚アカデミック・ラブコメディをお届け！

本作の主人公・柴田一葉（しばたいちは）は、ファッション誌の編集者を夢見て出版社に入社したものの、入社式当日にその雑誌が休刊になることを知らされ絶望の淵へ。夢を失ったまま生活情報誌の編集部で働きながら、やりがいも目標も見いだせずモヤモヤとした日々を送っていた。そんな中、一葉は憧れのモデル・灰沢アリアが書く恋愛相談コラムの立ち上げを任されることに。ところがアリアは超女王様気質で、コラムを書く気ゼロ。代わりに“一葉がゴーストライターとして書け”と命じられてしまう。

頭を抱えた一葉は、恋愛を研究しているという准教授・椎堂司（しどうつかさ）を訪ねるが、彼の専門は“人間の恋愛”ではなく“動物の求愛行動”。しかも超クールでイケメンなのに、人間には全く興味がないという変わり者だった――。最初は戸惑う一葉だったが、椎堂の語る“動物たちの恋のかたち”の中に、人間の恋愛や人生に通じるヒントが隠されていることに気づいていく――。

そんな主人公・柴田一葉を演じるのは、地上波連続ドラマで初主演を務める上白石萌歌。『金田一少年の事件簿』（日本テレビ）でヒロイン・美雪を演じて以来、約4年ぶりの日本テレビドラマ出演となる上白石が、現代を生きる等身大の20代女性をポップかつリアルに体現する。

上白石とともに本作のW主演を務めるのは生田斗真。『俺の話は長い』（日本テレビ）で“ヘリクツをこねる面倒な男”を魅力的に演じた生田が、動物以外に興味がない“変人動物学者”・椎堂司をユーモラスかつ繊細に表現する。初共演ながら、息の合った二人の掛け合いにも注目！

原作は瀬那和章による人気小説。脚本はNHK連続テレビ小説『おむすび』をはじめ、『ハコヅメ〜たたかう！交番女子〜』（日本テレビ）、『正直不動産』（NHK）、『パリピ孔明』（フジテレビ）など、数々の話題作を手掛けてきた根本ノンジが担当。『ハコヅメ〜たたかう！交番女子〜』（日本テレビ）、『祈りのカルテ』（日本テレビ）に続き、根本と藤森真実プロデューサーがタッグを組む。

個性豊かな主人公の同僚たち、一癖も二癖もある登場人物たちを演じるキャストは後日解禁！

■原作・瀬那和章 コメント

恋愛×仕事×動物の求愛行動 という盛り沢山の原作。

ドラマ化の話をいただいたときは、うれしい反面、この盛り沢山の要素がうまく映像になるのか不安でした。けれど、情報が更新されるうちにそんな不安は吹き飛んでいきました。脚本家は根本ノンジさん、一葉役は上白石萌歌さん、椎堂先生役は生田斗真さん、

私の大好きなドラマを書かれたり出演されていた方々ばかり。他の出演者の皆さまも、

私の好み知ってます？ といいたくなるほど素敵です。たくさんの方が関わって再構築されたドラマ『パン恋』は、原作の要素はそのままに遥かにパワーアップした物語です。

面白い作品になることは確実なので、いち視聴者としてテレビの前で観るのを楽しみにしています！

■脚本・根本ノンジ コメント

原作『パンダより恋が苦手な私たち』の素敵な世界をお預かりして、映像作品としてどう豊かに描けるか。それが我々映像化チームの使命です。令和のこの時代、様々な意識が多様化する中で恋愛を描くことは本当に難しくなっています。だからこそ動物たちの求愛行動に多くの学びがあると思いました。このドラマを観た方が、もっと本能的に、もっとワイルドに、もっとあるがままに恋愛と向き合おうと思っていただけるきっかけになれば、とても幸せです。一人でも多くの方に観ていただけることを願って、心を込めて脚本を書かせていただきます。

■プロデューサー・藤森真実 コメント

仕事、恋愛、人間関係…思い描いていた通りに生きている人は少ないと思います。なんでうまくいかないのかなぁ、どうすれば幸せになれるのかなぁと日々考えてもなかなか答えは出てこない。そんな皆さんにぜひこのドラマを見てもらいたいです！かつてない“動物の求愛行動”から幸せに生きるヒントを得ることができる、楽しく見られて為になるラブコメになっています。上白石萌歌さんと生田斗真さんのお二人が、チグハグだけど面白くてかわいくて、とにかく最高！なのでたくさんの方々に見て頂いてパワーを与えられればと思っております。ぜひご期待ください！

■イントロダクション

人生に悩んでいる人間たちよ。

仕事に、恋に、人間関係…解決したいのなら“動物”に学べ！

“動物の求愛行動”には、幸せに生きるためのヒントが詰まっていた――

膨大な量の情報を簡単に得ることができる今の時代。

多くの人と多くの情報をやり取りする中で、選択肢が増えた一方何が正しくて、何が間違っているのか…

自分にとって大切なモノを選ぶことが難しくなってはいませんか。

そんな迷える現代人たちの救世主!?

令和に生きる私たちが抱える悩みを“動物の求愛行動”から解決していくかつてないエンタメドラマが開幕！

仕事も恋も中途半端でなんとなーく…な毎日を送る雑誌編集者・柴田一葉。

ある日、恋愛コラムの新企画で「恋を研究するスペシャリスト」を取材することに。

期待して大学を訪ねると、そこにいたのは-- 人間の恋…ではなく、“動物の求愛行動”にしか興味がない人間嫌いの変人動物学者・椎堂司だった！

この出会いが、いつしか2人の、そして、こじれた人生を送る周りの人たちの人生も変えていく！

笑って、泣いて、前を向く新感覚アカデミック・ラブコメディです！

■原作

原作は、瀬那和章の人気小説『パンダより恋が苦手な私たち』（講談社文庫）。多くの読者に愛される人気作が、ついに初のドラマ化！

＜著者プロフィール＞

瀬那和章（せなかずあき）

兵庫県生まれ。2007年に第14回電撃小説大賞銀賞を受賞し、『under 異界ノスタルジア』でデビュー。真っ直ぐで透明感のある文章、高い構成力が魅力の注目作家。他の著作に、「花魁さんと書道ガール」シリーズ、「後宮の百花輪」シリーズ、『雪には雪のなりたい白さがある』『フルーツパーラーにはない果物』『今日も君は、約束の旅に出る』『わたしたち、何者にもなれなかった』などがある。

■番組概要

原作：瀬那和章『パンダより恋が苦手な私たち』（講談社文庫）

脚本：根本ノンジ

音楽：MAYUKO

演出：鈴木勇馬 松田健斗 苗代祐史

チーフプロデューサー：松本京子

プロデューサー：藤森真実 白石香織（AX-ON）

制作協力：AX-ON

製作著作：日本テレビ

