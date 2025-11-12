2026年1月スタートの日本テレビ系新土曜ドラマ（毎週土曜よる9時放送）が『パンダより恋が苦手な私たち』に決定！

本作が贈るメッセージは――「仕事に恋に人間関係...成功させたいのなら“動物”に学べ！」。現代人の悩みを“動物の求愛行動”から解き明かし、幸せになるヒントを描く――笑って、泣けて、ちょっとためになる。新感覚アカデミック・ラブコメディ！

主人公・柴田一葉（しばたいちは）は、ファッション誌の編集者を夢見て出版社に入社したものの、入社式当日にその雑誌が休刊になることを知らされ絶望の淵へ。夢を失ったまま生活情報誌の編集部で働きながら、やりがいも目標も見いだせずモヤモヤとした日々を送っていた。そんな中、一葉は憧れのモデル・灰沢アリアが書く恋愛相談コラムの立ち上げを任されることに。ところがアリアは超女王様気質で、コラムを書く気ゼロ。代わりに“一葉がゴーストライターとして書け”と命じられてしまう。

頭を抱えた一葉は、恋愛を研究しているという准教授・椎堂司（しどうつかさ）を訪ねるが、彼の専門は“人間の恋愛”ではなく“動物の求愛行動”。しかも超クールでイケメンなのに、人間には全く興味がないという変わり者だった――。最初は戸惑う一葉だったが、椎堂の語る“動物たちの恋のかたち”の中に、人間の恋愛や人生に通じるヒントが隠されていることに気づいていく――。そんな主人公・柴田一葉を演じるのは、地上波連続ドラマで初主演を務める上白石萌歌。上白石とともに本作のW主演を務めるのは生田斗真。動物以外に興味がない“変人動物学者”椎堂司をユーモラスかつ繊細に表現する。

当記事では、上白石のコメントを紹介！

■主演・上白石萌歌 コメント

初めて地上波の連続ドラマで、主人公の一人として参加させていただきます。プレッシャーや「自分に務まるだろうか」という不安もありますが、視聴者のみなさんの1週間の楽しみのひとつとなるような作品を届けたいという気持ちでいっぱいです。

私が演じる一葉は、思い描いていた未来や夢が叶わず、理想と現実の狭間で揺れながら生きている女性です。そんな一葉が、生田斗真さん演じる椎堂先生と出会い、動物の生態や求愛行動から生き方を学んでいきます。

恋愛だけでなく、仕事や生き方など、人が抱えるさまざまな悩みに寄り添い、動物たちの生き方から“人生のヒント”を見つけていく――そんな新しい切り口の作品だと思います。

生田さんは初めてお会いした時から笑顔がとても素敵で、温かく前向きな空気を纏っている方。周囲を明るくしてくださるお人柄なので、生田さんとなら、現場でも良い空気作りができると感じています。

私自身も悩みを抱えながら生きている一人として、このドラマが誰かの心を少しでも軽くしたり、共感や癒やしを感じてもらえるような作品になれば嬉しいです。週の終わりにふと見てホッとしたり、笑ったり、ポロッと涙したり――そんな時間をお届けできるよう、ひとつひとつの撮影を大切に頑張ります。新しい年の始まりに、ぜひご覧ください。

※柴田 一葉 シバタ イチハ（25）：上白石萌歌

月の葉書房の生活情報誌『リクラ』編集者。

学生時代からの憧れであるファッション誌の休刊で、やりたくもない生活情報誌に配属されて3年目。

付き合って5年になる彼氏もいるがその関係もどこかマンネリで…

仕事も恋も中途半端な中、恋愛コラムの仕事が舞い込む。