2026年1月スタートの日本テレビ系新土曜ドラマ（毎週土曜よる9時放送）が『パンダより恋が苦手な私たち』に決定！

本作が贈るメッセージは――「仕事に恋に人間関係...成功させたいのなら“動物”に学べ！」。現代人の悩みを“動物の求愛行動”から解き明かし、幸せになるヒントを描く――笑って、泣けて、ちょっとためになる。新感覚アカデミック・ラブコメディ！

主人公・柴田一葉（しばたいちは）は、ファッション誌の編集者を夢見て出版社に入社したものの、入社式当日にその雑誌が休刊になることを知らされ絶望の淵へ。夢を失ったまま生活情報誌の編集部で働きながら、やりがいも目標も見いだせずモヤモヤとした日々を送っていた。そんな中、一葉は憧れのモデル・灰沢アリアが書く恋愛相談コラムの立ち上げを任されることに。ところがアリアは超女王様気質で、コラムを書く気ゼロ。代わりに“一葉がゴーストライターとして書け”と命じられてしまう。

頭を抱えた一葉は、恋愛を研究しているという准教授・椎堂司（しどうつかさ）を訪ねるが、彼の専門は“人間の恋愛”ではなく“動物の求愛行動”。しかも超クールでイケメンなのに、人間には全く興味がないという変わり者だった――。最初は戸惑う一葉だったが、椎堂の語る“動物たちの恋のかたち”の中に、人間の恋愛や人生に通じるヒントが隠されていることに気づいていく――。そんな主人公・柴田一葉を演じるのは、地上波連続ドラマで初主演を務める上白石萌歌。上白石とともに本作のW主演を務めるのは生田斗真。動物以外に興味がない“変人動物学者”椎堂司をユーモラスかつ繊細に表現する。

当記事では、生田のコメントを紹介！

■主演・生田斗真 コメント

久しぶりのラブコメ出演ということで、「上白石萌歌さんとラブコメをやりませんか」とオファーをいただいたときは、年齢の差もありますし、まずは美容に気を使わなきゃと思いました（笑）。

僕が演じる椎堂司は、“動物の求愛行動”を専門とする大学の准教授です。動物以外にはほとんど興味がない、変わり者ですが、一葉をはじめとする人々との出会いを通して、どのように変化していくのかが見どころになると思います。

今回はセリフがすごく多くて、「これは大変なことになったな」と感じています（笑）。専門用語も多いので、台本を読みながら日々勉強中です。

上白石さんとは撮影前の段階から息がバッチリとハマる感覚があり、同じ方向を向いて作品づくりができていると感じています。

可愛い動物たちもたくさん登場し、動物の世界を通して学びも得られる、家族みんなで楽しめるラブコメディになると思います。ぜひ楽しみにしていてください。

※椎堂 司 シドウ ツカサ（37） 生田斗真

北陵大学 生物学部の准教授。

動物の求愛行動を研究していて、人間には全く興味がない変わり者。

人間たちの恋愛を無駄でバカバカしいと思っている。

普段はクールだが、動物のことになるとテンションが上がり饒舌に。

そのギャップは相当なもので…