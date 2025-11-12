ボートレースまるがめのG1「京極賞」は最終日、12Rで優勝戦が行われる。峰竜太が断然の主役。勝てば賞金ランク6位に浮上するかという大一番。初SG制覇の水面でG1・20Vを飾るか。

峰が5年ぶりの京極賞Vに王手をかけた。インから逃げるには問題ない仕上がり。「結果を出せば、さらにモチベーションは上がると思います」と言うように、本番が待ち遠しくて仕方ない様子。難なく決める。

センターから豪快に攻める吉田が対抗。まるがめとの相性は峰や地元選手以上。足も仕上がっており、峰に冷や汗をかかせる可能性も。16年前の当地周年を2コース捲りで制した重成に秘策はあるか。最後の印はこん身の走りに期待して森高に。

＜1＞峰竜太 足はすごくいいわけではないが、優勝戦メンバーでは遜色なく、行き足はすごくいい。乗り心地は少し良くないが問題ない。

＜2＞重成一人 展示ではめちゃくちゃ良くて、本番は少しマイ過ぎだったけど、自信はありました。足は無難だけど負けることはない。乗り心地はむちゃくちゃいい。スタートも無難には行ける。

＜3＞吉田拡郎 優勝戦に入っても足負けすることはないし、1番か2番目くらいだと思う。スタートは10〜15あたりを目指します。

＜4＞岡崎恭裕 1走目はペラを叩かずにいって伸び寄りだったけど、2走目はペラ調整をしていってバランスが良かったですね。

＜5＞森高一真 コンディションに合わせられていないけど、勝負になる足。序盤より上積みできている。

＜6＞白井英治 足は普通で何の特徴もない。1コーナーも全然押していないし本当に普通。