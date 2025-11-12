¡Ú¸ÍÅÄ¥Ü¡¼¥È¡¡G1¸ÍÅÄ¥×¥ê¥à¥í¡¼¥º¡¡½éÆü¡Û12R¤Ï¶ÍÀ¸½çÊ¿¡¡¥¤¥ó¤«¤éÂ®¹¶¤ÇÆ¨¤²¤ë¤Î¤ß
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¸ÍÅÄ¤ÎG1¡Ö³«Àß69¼þÇ¯µÇ°¡¡¸ÍÅÄ¥×¥ê¥à¥í¡¼¥º¡×¤¬³«Ëë¤¹¤ë¡£½éÆü12R¥À¥Ö¥ë¥É¥ê¡¼¥à¤ÎÂè1ÃÆ¤ÏÅöÃÏSG1V¡¢G1¡¦5V¤ò´Þ¤àÄÌ»»20V¡¢Âç²ñ3Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦ÃÏ¸µ¤Î¶ÍÀ¸½çÊ¿¡Ê39¡áºë¶Ì¡Ë¤¬1¹æÄú¤ÇÅÐ¾ì¡£¥¤¥ó¤«¤éÁÇÁá¤¯²¡¤·ÀÚ¤ë¡£
¡¡¸ÍÅÄ¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ë·¯Î×¤¹¤ë¶ÍÀ¸¤¬½éÆü¥É¥ê¡¼¥à¤Î1¹æÄú¤òÃ´¤¦¡£¥¹¥¿¡¼¥ÈÎý½¬¤ÎÂ¿§¤Ï¾å¡¹¡£Á°¸¡¤Ç¤³¤ÎÆ°¤¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥·¥ê¡¼¥º¤Î¸«ÄÌ¤·¤ÏÌÀ¤ë¤¤¡£¥¤¥ó¤«¤éÂ®¹¶¤ÇÆ¨¤²¤ë¤Î¤ß¡£·þ¤ê¤âº¹¤·¤â¥·¥ã¥Ã¥È¥¢¥¦¥È¤¹¤ë¡£ÂÐ¹³¤Ï³ý¸¶¡£¤³¤³¤ÏÄêÀÐÄÌ¤ê¤Îº¹¤·¤Ë¹½¤¨¤Æ¼ê·ø¤¯ÄÉÁö¤¹¤ë¡£Ã±·ê¸õÊä¤Ïµ¤ÇÛ¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿»³¸ý¹ä¡£ÀÚ¤ìÌ£±Ô¤¤·þ¤êº¹¤·¤Ç¥¢¥Ã¤È¸À¤ï¤»¤ë¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ë¡£ÎÉµ¡¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ç¿¤Ó¤·¤í¤ò»Ä¤¹±»À¸¤Ï²Ì´º¤Ë°®¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¡ã1¡ä¶ÍÀ¸½çÊ¿¡¡¾è¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡£»î±¿Å¾¤Î´¶¤¸¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤·¾è¤ê¤ä¤¹¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£±»À¸¤µ¤ó¤¬ÎÉ¤¯¸«¤¨¤¿¤±¤É¡¢ÈÉ¤ÎÈæ³Ó¤Ç¤ÏÂçº¹¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£
¡¡¡ã2¡ä³ý¸¶Íªµª¡¡¤½¤Î¤Þ¤Þ¾è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ä¾Àþ¤Ï°ì½ï¤¯¤é¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¤±¤É¥¿¡¼¥ó¤ò´Þ¤á¤Æ¤è¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤ÏÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡ã3¡ä±»À¸ÀµµÁ¡¡¤½¤Î¤Þ¤Þ¹Ô¤Ã¤Æ¾è¤ì¤ë¤±¤É¡¢¿¤Ó¤¿¤ê¤¹¤ë´¶¤¸¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ï¢ÂÐÎ¨¤Û¤É¤Î´¶¤¸¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Ú¥é¤È³°¼þ¤ê¤«¤é¤ä¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ã4¡ä°æ¸ý²ÂÅµ¡¡°®¤ê¹þ¤ß¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡£Áö¤ê½Ð¤·¤Æ¤«¤é¤â°ú¤¤º¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤¿¡£Â¾¤ÎÉôÊ¬¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¥Ú¥é¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡¡ã5¡ä»³¸ý¹ä¡¡ÈÉ¤Ç¤ÏÂ½¿§¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²óÅ¾¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¿¤Ó¤â°¤¯¤Ê¤¤¡£ºÇ¶á¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Î¤ÇÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤ëÀá¤Ë¤·¤¿¤¤¡£
¡¡¡ã6¡ä¿¼Ã«ÃÎÇî¡¡ÆÃ·±¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é²óÅ¾¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£µ¯¤³¤·¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢Ä¾Àþ¤â½Å¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤Ï¡ÊÂ¤Ë¡ËÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¤¤È¸·¤·¤¤¥ì¡¼¥¹¾ì¤À¤·¡¢Á´ÂÎÅª¤ËÄì¾å¤²¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£