『ラストマン』完全新作SPドラマを12.28放送！ 無敵バディ・福山雅治×大泉洋に史上最悪の2日間が襲い掛かる
福山雅治主演の完全新作スペシャルドラマ『ラストマン−全盲の捜査官− FAKE／TRUTH』が、TBS系にて12月28日21時から放送されることが決まった。松本若菜が真実を追求する看板キャスター役で出演する。
【写真】松本若菜が登場！ 『ラストマン−全盲の捜査官− FAKE／TRUTH』場面写真
2023年4月期に放送された日曜劇場『ラストマン−全盲の捜査官−』は、事件を必ず終わらせる最後の切り札＝“ラストマン”と呼ばれ、数々の事件を解決してきた全盲のFBI捜査官・皆実広見（福山）と、犯人逮捕のためには手段を選ばない孤高の刑事・護道心太朗（大泉洋）が凸凹バディを組んで難事件を解決していくバディドラマ。12月24日には『映画ラストマン ‐FIRST LOVE‐』が公開となる。スペシャルドラマは映画版より少し前の出来事を描く。
連続ドラマの最終回は、皆実が研修を終え米ワシントンDCへ帰国し、今度は心太朗がFBIの研修で渡米することになって幕を閉じた。スペシャルドラマはその連続ドラマの直後から始まるストーリー。
ワシントンとニューヨークでも最強のバディとなった2人。心太朗は半年間の研修を終え帰国。日本とニューヨークで離れて過ごすことに。そして2025年、皆実はテレビ出演のために再び日本へ。そこで、訪れた番組スタジオが武装したテロリストに占拠されてしまう。皆実とともに生放送に出演中のキャスターや総理大臣を人質にとり、身代金10億ドルを用意できなければ東京で爆弾を爆発させるという前代未聞のテロ事件が発生。
一方、皆実が拘束されていることを知った心太朗は、皆実と人質たちを救うべくスタジオに向かうが、そこには皆実のアテンドできていた佐久良（吉田羊）が身を潜めていた…。
松本若菜が演じるのは、皆実が訪れるテレビ局の好感度No.1の看板キャスター・播摩みさき。かつて米国で皆実を取材した経験を持つ報道番組のキャスターで、皆実が訪れたテレビスタジオで偶然再会を果たす。しかしその矢先、出演中の生放送のスタジオが武装テロリストに占拠され、皆実や番組に出演していた総理大臣とともに人質となってしまう。
本作でキャスター役に初挑戦する松本。出演にあたり、「ドラマを拝見していたので、今回お声がけ頂きとても光栄でしたし、あの続きが見られるんだという嬉しさもありました。前作ももちろんそうでしたが、とにかく規模がすごいんです（笑）。台本を読んでいて『どうなってしまうんだろう』と全く予想がつかない展開と、一気に読み切ってしまうほどの飽きさせないスピード感で、実際に出来上がったものを見たときに、私は一本の壮大なエンターテインメントを目の当たりにするんだろうなと、今からワクワク感でいっぱいです」とコメントしている。
完全新作スペシャルドラマ『ラストマン−全盲の捜査官− FAKE／TRUTH』は、TBS系にて12月28日21時放送。
※コメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■播摩みさき役 松本若菜
ドラマを拝見していたので、今回お声がけ頂きとても光栄でしたし、あの続きが見られるんだという嬉しさもありました。前作ももちろんそうでしたが、とにかく規模がすごいんです（笑）。台本を読んでいて「どうなってしまうんだろう」と全く予想がつかない展開と、一気に読み切ってしまうほどの飽きさせないスピード感で、実際に出来上がったものを見たときに、私は一本の壮大なエンターテインメントを目の当たりにするんだろうなと、今からワクワク感でいっぱいです。出演者一人一人の心の揺れや動き、細やかな心情など、見ていただく方に少しでも伝われば嬉しいです。ぜひ皆さん楽しみにご覧ください。
■プロデュース 東仲恵吾
2年前に日曜劇場として放送し、大きな反響をいただいた『ラストマン』が、この冬、スペシャルドラマとして地上波に帰ってきます！
2年の時を経て、何倍にもパワーアップした無敵のバディが、東京を舞台に前代未聞の爆破テロ、スタジオ立てこもり事件に立ち向かいます。
まさに『ラストマン』の真骨頂ともいえる笑いあり、シリアスありな物語になりました。
そして、今回新たな仲間として松本若菜さんが加わります。
松本さんには、人気キャスターでありながら強い信念を貫く女性を演じていただきました。
その柔らかさの中に芯の強さを感じさせる松本さんの存在が、物語に新たな風を吹き込んでいます。
本作はすでに発表されている映画と地続きの物語です。
映画から観ても、ドラマから観ても、それぞれの順番で楽しみ方が変わる。
“ふたつのピースが合わさって完成するラストマンの世界”をお楽しみいただけます。
年末は、ぜひ『ラストマン』で、再びあの熱さを感じてください。
