ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、前を閉じればプルオーバーにもなる、ディズニーデザイン「刺繍がかわいい裏毛カーディガン」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「刺繍がかわいい裏毛カーディガン」

© Disney

価格：3,490円（税込）

サイズ：100、110、120、130、140

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

胸元の刺繍と裾のワッペンがポイントの裏毛カーディガン。

カーデは脱ぎ着しやすいので、温度調節にも活躍します！

前を閉じればプルオーバーにも◎

デザインは「ラプンツェル」と「エルサ」の2種類がラインナップされています。

ラプンツェル

© Disney

『塔の上のラプンツェル』のディズニープリンセス「ラプンツェル」デザインのカーディガン。

ピンクを基調としたガーリーなカラーが乙女心をくすぐります☆

胸元にはお花やランタンなどの「ラプンツェル」にちなんだモチーフの刺繍が、裾にはワッペン付き。

エルサ

© Disney

『アナと雪の女王』に登場する「エルサ」デザインのカーディガン。

深めのブルーが上品な雰囲気！

胸元には雪の結晶の刺繍が施され、裾には髪の毛をなびかせている「エルサ」のキュートなワッペンも付いています。

© Disney

それぞれバックスタイルはシンプルなデザインに◎

© Disney

＜素材アップ＞

身生地は綿100％の裏毛素材を使用。

厚すぎず薄すぎず、長期間着やすいのも魅力的です。

© Disney

内側には通園、通学時に便利なお名前スペース付き。

油性ペンなどで直接名前を書き込むことができます。

お出かけの羽織りものにあると便利！

前を閉じればプルオーバーにもなる、ディズニーデザイン「刺繍がかわいい裏毛カーディガン」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

