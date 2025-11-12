ラプンツェルとエルサのワッペンがアクセントに！ベルメゾン ディズニー「刺繍がかわいい裏毛カーディガン」
ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」
今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、前を閉じればプルオーバーにもなる、ディズニーデザイン「刺繍がかわいい裏毛カーディガン」の紹介をします☆
ベルメゾン ディズニー「刺繍がかわいい裏毛カーディガン」
© Disney
価格：3,490円（税込）
サイズ：100、110、120、130、140
販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ
胸元の刺繍と裾のワッペンがポイントの裏毛カーディガン。
カーデは脱ぎ着しやすいので、温度調節にも活躍します！
前を閉じればプルオーバーにも◎
デザインは「ラプンツェル」と「エルサ」の2種類がラインナップされています。
ラプンツェル
© Disney
『塔の上のラプンツェル』のディズニープリンセス「ラプンツェル」デザインのカーディガン。
ピンクを基調としたガーリーなカラーが乙女心をくすぐります☆
胸元にはお花やランタンなどの「ラプンツェル」にちなんだモチーフの刺繍が、裾にはワッペン付き。
エルサ
© Disney
『アナと雪の女王』に登場する「エルサ」デザインのカーディガン。
深めのブルーが上品な雰囲気！
胸元には雪の結晶の刺繍が施され、裾には髪の毛をなびかせている「エルサ」のキュートなワッペンも付いています。
© Disney
それぞれバックスタイルはシンプルなデザインに◎
© Disney
＜素材アップ＞
身生地は綿100％の裏毛素材を使用。
厚すぎず薄すぎず、長期間着やすいのも魅力的です。
© Disney
内側には通園、通学時に便利なお名前スペース付き。
油性ペンなどで直接名前を書き込むことができます。
お出かけの羽織りものにあると便利！
前を閉じればプルオーバーにもなる、ディズニーデザイン「刺繍がかわいい裏毛カーディガン」の紹介でした☆
ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。
