プーさんのぬいぐるみ付き！イイハナ・ドットコム ディズニー テーブルツリーセット「キラキラハニーツリー 60cm（くまのプーさん）」
「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」を運営する千趣会の花とギフトの専門ショップ「イイハナ・ドットコム」
ディズニーキャラクターデザインのフラワーギフトも多数ラインナップされています。
今回は、卓上サイズで飾りやすい、ディズニー テーブルツリーセット「キラキラハニーツリー 60cm（くまのプーさん）」の紹介をします☆
イイハナ・ドットコム ディズニー テーブルツリーセット「キラキラハニーツリー 60cm（くまのプーさん）」
価格：10,780円（税込）
送料：990円（税込）
サイズ：奥行き約45cm、幅約45cm、高さ約60cm（組立てた状態）
セット内容：バーラップツリー約60cmオーナメント（全18パーツ）：ぬいぐるみ（くまのプーさん）×1個、ハニーポットプレート×2個、約40mmミラーボール×6個、ハートのオーナメント2種×各2個、スターモール×1本、クリスマスベル×4個組立・取扱説明書
販売店舗：イイハナ・ドットコム
「くまのプーさん」をモチーフにした、高さ60cmのクリスマスツリーとオーナメントのセット。
コンパクトな卓上サイズで、場所を取らずに飾ることができます！
© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.
かわいい表情の「くまのプーさん」デザインのぬいぐるみにもほっこり。
ぬいぐるみがキュートなアクセントになっています☆
さらに「くまのプーさん」の大好物、はちみつが入ったハニーポットデザインのキーホルダーや、ミラーボール、ハートのオーナメント、クリスマスベルもセットに。
ハニーポットは手書き風のタッチで温かみがあります。
ハニーカラーのキラキラオーナメントをぐるっと飾りつけることで一気に華やかに！
ところどころにキラリと輝く星も付いています。
おいしそうなハニーツリーと愛嬌たっぷりの「くまのプーさん」デザインのぬいぐるの組合せは、家族みんなを笑顔にしてくれそう◎
コンパクトな卓上サイズなので、お子様と一緒に飾り付けも楽しめます。
ハニーカラーのナチュラルさにほっこりと癒される「くまのプーさん」のクリスマスツリー。
ディズニー テーブルツリーセット「キラキラハニーツリー 60cm（くまのプーさん）」は、イイハナ・ドットコムで販売中です☆
