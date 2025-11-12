「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」を運営する千趣会の花とギフトの専門ショップ「イイハナ・ドットコム」

ディズニーキャラクターデザインのフラワーギフトも多数ラインナップされています。

今回は、卓上サイズで飾りやすい、ディズニー テーブルツリーセット「キラキラハニーツリー 60cm（くまのプーさん）」の紹介をします☆

イイハナ・ドットコム ディズニー テーブルツリーセット「キラキラハニーツリー 60cm（くまのプーさん）」

価格：10,780円（税込）

送料：990円（税込）

サイズ：奥行き約45cm、幅約45cm、高さ約60cm（組立てた状態）

セット内容：

バーラップツリー約60cmオーナメント（全18パーツ）：ぬいぐるみ（くまのプーさん）×1個、ハニーポットプレート×2個、約40mmミラーボール×6個、ハートのオーナメント2種×各2個、スターモール×1本、クリスマスベル×4個組立・取扱説明書

販売店舗：イイハナ・ドットコム

「くまのプーさん」をモチーフにした、高さ60cmのクリスマスツリーとオーナメントのセット。

コンパクトな卓上サイズで、場所を取らずに飾ることができます！

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

かわいい表情の「くまのプーさん」デザインのぬいぐるみにもほっこり。

ぬいぐるみがキュートなアクセントになっています☆

さらに「くまのプーさん」の大好物、はちみつが入ったハニーポットデザインのキーホルダーや、ミラーボール、ハートのオーナメント、クリスマスベルもセットに。

ハニーポットは手書き風のタッチで温かみがあります。

ハニーカラーのキラキラオーナメントをぐるっと飾りつけることで一気に華やかに！

ところどころにキラリと輝く星も付いています。

おいしそうなハニーツリーと愛嬌たっぷりの「くまのプーさん」デザインのぬいぐるの組合せは、家族みんなを笑顔にしてくれそう◎

コンパクトな卓上サイズなので、お子様と一緒に飾り付けも楽しめます。

ハニーカラーのナチュラルさにほっこりと癒される「くまのプーさん」のクリスマスツリー。

ディズニー テーブルツリーセット「キラキラハニーツリー 60cm（くまのプーさん）」は、イイハナ・ドットコムで販売中です☆

