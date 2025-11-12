King＆Princeの郄橋海人（26）が11日に放送された日本テレビ「ザ!世界仰天ニュース」2時間スペシャル（後8・00）に出演。旅行先での「予期せぬ出来事」を振り返った。

MCの笑福亭鶴瓶から「予期せぬ出来事ってある?」と聞かれた郄橋は「つい最近なんですけど…めっちゃびっくりする出来事があって…」と切り出した。

それは「ベトナムのある島に休みもらって旅行しに行った。家族で」と家族旅行での出来事だとした。ベトナムにある島で「目的はダイビング」とし、予約を済ませてツアーガイドからも「迎え時間を連絡するので楽しみにしててください」と伝えられていた。

だが、ツアーガイドから連絡が来なかった。「なんで連絡来ないんだ?」と不思議に思って電話をかけ、日本語で「メールで送ってください」とお願いした。メールが届いて翻訳して確認すると「ちょうど明日、その島のルールが変わって…船とか免許持ってる人もいろいろ申請を出さないといけなくなったら、ダイビングは全部キャンセルになりました」と、驚きの理由でキャンセルとなった。

これには鶴瓶も「そんなことあんの?」と衝撃を受ける中、郄橋は「島のルールが変わるタイミングで、ちょうど行ってて…」と、結局ダイビングをすることはかなわなかった。