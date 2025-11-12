上白石萌歌＆生田斗真W主演ドラマ『パンダより恋が苦手な私たち』放送決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

上白石萌歌と生田斗真がダブル主演を務める日本テレビ系新土曜ドラマ『パンダより恋が苦手な私たち』（2026年1月スタート）の放送が決定。上白石、生田、原作者、脚本家、プロデューサーからのコメントが公開された。

■“動物”に学ぶ新感覚アカデミックラブコメディ

「仕事も恋愛も人間関係も、どうしてこんなにうまくいかないことばかりなの？」。情報が溢れる今の時代。選択肢が増えたことで、“自分にとって本当に大切なもの”を選ぶことが難しくなり、生きづらさを感じる人も多い。そんな現代に、本作が贈るメッセージは、「仕事に恋に人間関係…成功させたいのなら“動物”に学べ！」。

発情期が1年のうち、わずか数日しかないため、動物の中で最も“恋が苦手”と言われているパンダ。しかし彼らは、むしろその限られたチャンスを逃さず、ピンポイントで恋を成就させている“恋愛上級者”であった。

動物たちは本能に従い、それぞれの個性に合った方法でパートナーを見つける。一方の人間は、常識や情報にとらわれ、恋にも仕事にも不器用に悩んでしまう――。“動物のようにシンプル”になれたら、人間だってもっと楽に生きられるはず！ 現代人の悩みを“動物の求愛行動”から解き明かし、幸せになるヒントを描く本作は、笑って、泣けて、ちょっとためになる、新感覚アカデミックラブコメディ。

主人公・柴田一葉（しばたいちは）は、ファッション誌の編集者を夢見て出版社に入社したものの、入社式当日にその雑誌が休刊になることを知らされ絶望の淵へ。夢を失ったまま生活情報誌の編集部で働きながら、やりがいも目標も見いだせずモヤモヤとした日々を送っていた。

そんななか、一葉は憧れのモデル・灰沢アリアが書く恋愛相談コラムの立ち上げを任されることに。ところがアリアは超女王様気質で、コラムを書く気ゼロ。代わりに“一葉がゴーストライターとして書け”と命じられてしまう。頭を抱えた一葉は、恋愛を研究しているという准教授・椎堂司（しどうつかさ）を訪ねるが、彼の専門は“人間の恋愛”ではなく“動物の求愛行動”。しかも超クールでイケメンなのに、人間にはまったく興味がないという変わり者だった――。最初は戸惑う一葉だったが、椎堂の語る“動物たちの恋のかたち”の中に、人間の恋愛や人生に通じるヒントが隠されていることに気づいていく――。

そんな主人公・柴田一葉を演じるのは、地上波連続ドラマで初主演を務める上白石萌歌。『金田一少年の事件簿』（日本テレビ）でヒロイン・美雪を演じて以来、約4年ぶりの日本テレビドラマ出演となる上白石が、現代を生きる等身大の20代女性をポップかつリアルに体現する。

上白石は「プレッシャーや「自分に務まるだろうか」という不安もありますが、視聴者のみなさんの1週間の楽しみのひとつとなるような作品を届けたいという気持ちでいっぱいです」と意気込みを語っている。

そして、上白石萌歌とともに本作のダブル主演を務めるのは、生田斗真。『俺の話は長い』（日本テレビ）で“ヘリクツをこねる面倒な男”を魅力的に演じた生田が、本作では動物以外に興味がない“変人動物学者”・椎堂司をユーモラスかつ繊細に表現する。

久しぶりのラブコメ出演について、「『上白石萌歌さんとラブコメをやりませんか』というオファーをいただいた時、年齢の差もありますし、まずは美容に気を使わなきゃと思いました（笑）」とジョークを交えつつ、「動物の世界を通して学びも得られる、家族みんなで楽しめるラブコメディになると思います」と語った。

初共演ながら、息の合ったふたりの掛け合いにも注目だ。

原作は瀬那和章による人気小説。瀬那は今回のドラマ化について、「恋愛×仕事×動物の求愛行動という盛り沢山の原作が、素晴らしいキャストとスタッフの手で見事に再構築されました。原作の魅力をそのままに、よりパワーアップした『パン恋』をいち視聴者として楽しみにしています」とコメントしている。

脚本はNHK連続テレビ小説『おむすび』をはじめ、『ハコヅメ～たたかう！交番女子～』（日本テレビ）、『正直不動産』（NHK）、『パリピ孔明』（フジテレビ）など、数々の話題作を手掛けてきた根本ノンジが担当。根本は「令和の今、恋愛を描くことは本当に難しいと感じています。だからこそ“動物たちの求愛行動”に多くの学びがあると思いました。観てくださる方が、もっと本能的に、もっと自由に恋愛と向き合おうと思ってもらえたら嬉しいです」と、本作に込めた想いを語った。

そして、根本ノンジと『ハコヅメ～たたかう！交番女子～』『祈りのカルテ』から再びタッグを組む藤森真実プロデューサーは、「仕事、恋愛、人間関係…思い描いた通りに生きている人は少ないと思います。“動物の求愛行動”から幸せに生きるヒントを見つけてもらえる、楽しくてちょっとためになるラブコメにしたいと思っています」と企画への思いを語り、「上白石萌歌さんと生田斗真さんのチグハグだけど可愛くて最高なコンビが、たくさんの方々に元気を届けてくれるはずです。ぜひご期待ください！」と、W主演のふたりへの期待を込めた。

個性豊かな主人公の同僚たち、そして一癖も二癖もある登場人物たちを演じるキャストは後日解禁される。

■上白石萌歌、生田斗真、スタッフ コメント

■番組情報

日本テレビ系『パンダより恋が苦手な私たち』

2026年1月期放送

毎週土曜 21:00～

主演：上白石萌歌 生田斗真

原作：瀬那和章『パンダより恋が苦手な私たち』（講談社文庫）

脚本：根本ノンジ

