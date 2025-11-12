2023年4月期にTBS系で放送された福山雅治と大泉洋がバディを組んだ日曜劇場『ラストマン－全盲の捜査官－』が、完全新作スペシャルドラマ『ラストマン －全盲の捜査官－FAKE／TRUTH』として12月28日21時よりTBS系で放送されることが決定した。

本作は、福山演じる全盲のFBI捜査官・皆実広見と、大泉洋演じる孤高の刑事・護道心太朗が凸凹バディを組んで難事件を解決していくバディドラマ。主人公・皆実広見（福山雅治）は過去のある事故がきっかけで両目の視力を失いながらも、FBIで“事件を必ず終わらせる最後の切り札＝ラストマン”と呼ばれ、数々の事件を解決してきた凄腕の特別捜査官だ。そして交換留学生としてアメリカからやってきた皆実のアテンド役を命じられたのが、犯人逮捕のためには手段を選ばない孤高の刑事・護道心太朗（大泉洋）。肩書も性格も全く異なる2人だったが、徐々に力を合わせて事件を解決する“無敵のバディ”に。さらにドラマ後半では皆実と心太朗の過去の因縁が明らかになり、2人が実の兄弟だったという衝撃の事実が判明した。

スペシャルドラマの舞台は、連続ドラマ最終回の直後から始まる。2025年、テレビ出演のために再び来日した皆実が訪れた番組スタジオが、武装したテロリストに占拠されてしまう。テロリストは身代金10億ドルを要求し、皆実や総理大臣らが人質となる前代未聞の事件が発生する。一方、皆実が拘束されたことを知った心太朗は、スタジオに潜入した佐久良（吉田羊）と合流し、救出作戦に挑む。12月24日に公開される『映画ラストマン -FIRST LOVE-』の少し前の出来事を描いており、映画とスペシャルドラマは地続きの物語となっている。

永瀬廉、今田美桜、松尾諭、今井朋彦、奥智哉、木村多江、吉田羊らレギュラーキャストも続投する。

スペシャルドラマのゲストとして、松本若菜の出演が決定。松本が演じるのは、皆実と共に人質となる好感度No.1の看板キャスター・播摩みさき。かつてアメリカで皆実を取材した経験を持つ報道キャスターで、松本は本作でキャスター役に初挑戦する。

放送に先立ち、11月19日からTVer、TBS FREEにて『ラストマン－全盲の捜査官－』の配信も開始される。

コメント●松本若菜（播摩みさき役）ドラマを拝見していたので、今回お声がけ頂きとても光栄でしたし、あの続きが見られるんだという嬉しさもありました。前作ももちろんそうでしたが、とにかく規模がすごいんです（笑）。台本を読んでいて「どうなってしまうんだろう」と全く予想がつかない展開と、一気に読み切ってしまうほどの飽きさせないスピード感で、実際に出来上がったものを見たときに、私は一本の壮大なエンターテインメントを目の当たりにするんだろうなと、今からワクワク感でいっぱいです。出演者一人一人の心の揺れや動き、細やかな心情など、見ていただく方に少しでも伝われば嬉しいです。ぜひ皆さん楽しみにご覧ください。

●東仲恵吾（プロデュース）2年前に日曜劇場として放送し、大きな反響をいただいた『ラストマン』が、この冬、スペシャルドラマとして地上波に帰ってきます！2年の時を経て、何倍にもパワーアップした無敵のバディが、東京を舞台に前代未聞の爆破テロ、スタジオ立てこもり事件に立ち向かいます。まさに『ラストマン』の真骨頂ともいえる笑いあり、シリアスありな物語になりました。そして、今回新たな仲間として松本若菜さんが加わります。松本さんには、人気キャスターでありながら強い信念を貫く女性を演じていただきました。 その柔らかさの中に芯の強さを感じさせる松本さんの存在が、物語に新たな風を吹き込んでいます。本作はすでに発表されている映画と地続きの物語です。映画から観ても、ドラマから観ても、それぞれの順番で楽しみ方が変わる。“ふたつのピースが合わさって完成するラストマンの世界”をお楽しみいただけます。年末は、ぜひ『ラストマン』で、再びあの熱さを感じてください。

