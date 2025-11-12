HANA「Burning Flower」、累積再生数1億回突破 自身通算4作目【オリコンランキング】
HANAの「Burning Flower」が、12日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、累積再生数1億回を突破した。
【動画】HANA「Burning Flower」MV
週間再生数は253.5万回（2,535,036回）を記録。累積再生数は1億201.8万回（102,018,104回）となり、自身通算4作目の累積再生数1億回突破作品となった。
なおHANAの累積再生数1億回突破作品は、達成順に「ROSE」、「Drop」、「Blue Jeans」となる。
本作は、2025年6月9日に配信開始。メンバー自身がコレオグラフ（振付）を担当し、サビに繰り返される「あっちー」が中毒性を誘う楽曲となっている。
＜クレジット：オリコン調べ（2025年11月17日付：集計期間:2025年11月3日〜11月9日）＞
