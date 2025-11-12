福山雅治×大泉洋『ラストマン』SPドラマで復活 松本若菜が初参加「とにかく規模がすごいんです（笑）」
福山雅治と大泉洋が“無敵バディ”を再び演じるスペシャルドラマ『ラストマン−全盲の捜査官− FAKE／TRUTH』（TBS系）が、12月28日午後9時に放送される。2023年4月期に放送された日曜劇場『ラストマン−全盲の捜査官−』の完全新作となる本作では、前代未聞の東京爆破予告とテレビスタジオ立てこもり事件が描かれる。
【写真】キャスター役で初参加する松本若菜
ドラマの舞台は、連続ドラマ最終回の“空港での別れ”から2年後の2025年。全盲のFBI捜査官・皆実広見（福山）と、孤高の刑事・護道心太朗（大泉）がワシントンとNYでバディを組んだ後、心太朗が帰国した矢先に日本でテロ事件が発生。テレビ出演のため来日していた皆実が、武装集団に占拠されたスタジオで人質となってしまう。要求は身代金10億ドル。東京の街を爆破すると脅迫する犯人に、心太朗は再び皆実と命を懸けた戦いに挑む。
今作のタイトル“FAKE／TRUTH”が示す意味については明かされていないが、福山と大泉のコンビに加え、永瀬廉（King & Prince）、今田美桜、松尾諭、吉田羊、木村多江らおなじみのキャストが続投。さらに、新キャストとして松本若菜が好感度No.1キャスター・播摩みさき役で出演する。播摩は、かつてアメリカで皆実を取材した経験を持つ報道番組キャスター。偶然再会した直後にテロ事件に巻き込まれ、皆実や総理大臣とともに人質となる。
今回のスペシャルは、12月24日公開の映画『ラストマン -FIRST LOVE-』より少し前の時間軸を描く。映画で“その先の運命”を追うもよし、ドラマで“もう一つの真実”を探るもよしと、2作品が有機的にリンクする構成となっている。
■コメント
＜松本若菜＞
ドラマを拝見していたので、今回お声がけ頂きとても光栄でしたし、あの続きが見られるんだという嬉しさもありました。前作ももちろんそうでしたが、とにかく規模がすごいんです（笑）。台本を読んでいて「どうなってしまうんだろう」と全く予想がつかない展開と、一気に読み切ってしまうほどの飽きさせないスピード感で、実際に出来上がったものを見たときに、私は一本の壮大なエンターテインメントを目の当たりにするんだろうなと、今からワクワク感でいっぱいです。出演者一人一人の心の揺れや動き、細やかな心情など、見ていただく方に少しでも伝われば嬉しいです。ぜひ皆さん楽しみにご覧ください。
＜プロデュース 東仲恵吾＞
２年前に日曜劇場として放送し、大きな反響をいただいた『ラストマン』が、この冬、スペシャルドラマとして地上波に帰ってきます！
２年の時を経て、何倍にもパワーアップした無敵のバディが、東京を舞台に前代未聞の爆破テロ、スタジオ立てこもり事件に立ち向かいます。
まさに『ラストマン』の真骨頂ともいえる笑いあり、シリアスありな物語になりました。
そして、今回新たな仲間として松本若菜さんが加わります。
松本さんには、人気キャスターでありながら強い信念を貫く女性を演じていただきました。
その柔らかさの中に芯の強さを感じさせる松本さんの存在が、物語に新たな風を吹き込んでいます。
本作はすでに発表されている映画と地続きの物語です。
映画から観ても、ドラマから観ても、それぞれの順番で楽しみ方が変わる。
“ふたつのピースが合わさって完成するラストマンの世界”をお楽しみいただけます。
年末は、ぜひ『ラストマン』で、再びあの熱さを感じてください。
