マクドナルド、期間限定で“復活”「マックフルーリー 苺 オレオ クッキー」11・19発売 果肉感＆ザクザク感を堪能
日本マクドナルドは19日より、“寄り道マック”キャンペーンの第4弾として、「マックフルーリー 苺 オレオ クッキー」を期間限定で販売する。
【画像】ホリデーにぴったり！華やかな「マックフルーリー 苺 オレオ クッキー」
「マックフルーリー 苺 オレオ クッキー」は、2022年11月に期間限定販売の“ホリデーマックフルーリー”として登場した「マックフルーリー ストロベリーココアクッキー」を復活し、名称を新たに届ける期間限定商品となる。
濃厚なめらかなソフトクリームに、ザクザク食感のオレオクッキーと果肉感たっぷりのストロベリーソースを混ぜ込んだ。ほろ苦いオレオクッキーと、フルーティーで甘酸っぱいストロベリーソースの絶妙なハーモニーが楽しめる。
さらに、レギュラーメニュー「マックフルーリー 超 オレオ クッキー」も、この季節だけ楽しめるデザインの数量限定パッケージで提供する。「マックフルーリー オレオ クッキー」のオレオクッキーを増量した、口いっぱいに広がるザクザクの食感と濃厚な味わいが楽しめる、食べ応えのある商品となる。
