back number「わたがし」、累積再生数2億回突破 自身通算12作目【オリコンランキング】
back numberの「わたがし」が、12日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、累積再生数2億回を突破した。
【動画】back number「わたがし」MV
週間再生数は119.7万回（1,196,808回）を記録。累積再生数は2億50.9万回（200,508,661回）となり、自身通算12作目の累積再生数2億回突破作品【※】となった。
【※】back numberの累積再生数2億回突破ほか作品※達成順
「水平線」、「高嶺の花子さん」、「クリスマスソング」、「ハッピーエンド」、「怪盗」、「花束」、「アイラブユー」、「ヒロイン」、「HAPPY BIRTHDAY」、「オールドファッション」、「ベルベットの詩」
本作は、2012年7月にCDシングルが発売。初めてのデート、手を繋ぐことをどう切り出そう…そんな甘酸っぱい思いをつづった楽曲。ジャケット写真とPVには俳優・山本美月が起用された。
＜クレジット：オリコン調べ（2025年11月17日付：集計期間:2025年11月3日〜11月9日）＞
