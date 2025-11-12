YOASOBI「UNDEAD」、累積再生数2億回突破 自身通算14作目【オリコンランキング】
YOASOBIの「UNDEAD」が、12日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、累積再生数2億回を突破した。
【動画】YOASOBI「UNDEAD」MV
週間再生数は140.2万回（1,401,829回）を記録。累積再生数は2億71.1万回（200,710,595回）となり、自身通算14作目の累積再生数2億回突破作品【※】となった。
【※】YOASOBIの累積再生数2億回突破ほか作品※達成順
「夜に駆ける」、「怪物」、「群青」、「ハルジオン」、「アンコール」、「ハルカ」、「三原色」、「あの夢をなぞって」、「アイドル」、「祝福」、「もう少しだけ」、「たぶん」、「勇者」
本作は、2024年7月1日に配信開始。同年7月期に放送されたアニメ『〈物語〉シリーズ オフ&モンスターシーズン』（Abemaほか）主題歌として起用されていた。
＜クレジット：オリコン調べ（2025年11月17日付：集計期間:2025年11月3日〜11月9日）＞
