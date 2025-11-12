Mrs. GREEN APPLE「ライラック」、累積再生数8億回突破 歴代2位の速さ【オリコンランキング】
Mrs. GREEN APPLE「ライラック」が、12日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、累積再生数8億回を突破した。
【動画】Mrs. GREEN APPLE「ライラック」MV
週間再生数は658.3万回（6,582,790回）を記録。累積再生数は8億332.2万回（803,321,529回）となり「青と夏」に続く、自身通算2作目の累積再生数8億回突破作品となった。
なお登場83週目での達成は、YOASOBI「アイドル」の69週に次ぐ、歴代2位の速さでの達成となった。
本作は、2024年4月11日に配信開始。同年4月期に放送されたアニメ『忘却バッテリー』（テレビ東京系）のオープニングテーマとして起用されていた。
＜クレジット：オリコン調べ（2025年11月17日付：集計期間:2025年11月3日〜11月9日）＞
【動画】Mrs. GREEN APPLE「ライラック」MV
週間再生数は658.3万回（6,582,790回）を記録。累積再生数は8億332.2万回（803,321,529回）となり「青と夏」に続く、自身通算2作目の累積再生数8億回突破作品となった。
なお登場83週目での達成は、YOASOBI「アイドル」の69週に次ぐ、歴代2位の速さでの達成となった。
本作は、2024年4月11日に配信開始。同年4月期に放送されたアニメ『忘却バッテリー』（テレビ東京系）のオープニングテーマとして起用されていた。
＜クレジット：オリコン調べ（2025年11月17日付：集計期間:2025年11月3日〜11月9日）＞