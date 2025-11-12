大塚愛「さくらんぼ」、累積再生数1億回突破 「プラネタリウム」に続き自身2作目【オリコンランキング】
大塚愛の「さくらんぼ」が、12日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、累積再生数1億回を突破した。
【動画】大塚愛「さくらんぼ」MV
週間再生数は58.6万回（586,257回）を記録。累積再生数は1億53.5万回（100,535,300回）となり、「プラネタリウム」に続く自身通算2作目の累積再生数1億回突破作品となった。
本作は、2003年12月17日に発売された大塚の2枚目のシングル。「オリコン週間シングルランキング」にて最高位5位（2004年3月22日付、2004年4月5日付）、累積売上は58.9万枚を記録している。
『COUNT DOWN TV』（TBS系）の2003年12月度オープニングテーマに起用され、その後、『めちゃ×2イケてるッ!』（フジテレビ系）の2004年度エンディングテーマにも起用された。
＜クレジット：オリコン調べ（2025年11月17日付：集計期間:2025年11月3日〜11月9日）＞
