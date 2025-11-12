米津玄師、男性ソロ初のストリーミング8週連続1位 劇場版『チェンソーマン レゼ篇』関連楽曲 7週連続1位・2位独占【オリコンランキング】
米津玄師「IRIS OUT」が、11月12日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で男性ソロアーティストとして初めて8週連続で1位を獲得。男性ソロアーティスト歴代単独1位の「連続1位獲得週数」記録を自己更新した。
【動画】米津玄師「IRIS OUT」MV
週間再生数は1738万2090回。9月29日付から8週連続で週間再生数1000万回超えおよび1位をキープし、累積再生数は1億9827万2377回を記録している。同曲は劇場版『チェンソーマン レゼ篇』（9月19日より公開）主題歌。
2位には米津玄師，宇多田ヒカル名義で担当した同エンディングテーマ「JANE DOE」が、週間再生数876万4093回でランクイン。10月6日付から7週連続のTOP3入りで、累積再生数は8108万2121回を記録している。
劇場版『チェンソーマン レゼ篇』関連楽曲が7週連続で1位・2位を独占した。
また、同ランキング3位には、Mrs. GREEN APPLE「ライラック」が週間再生数658万2790回でランクイン。 2025年9月29日付以来、7週ぶりにTOP3に返り咲いた。TOP3入りは通算75週目となり「通算TOP3入り」歴代最多記録を自己更新した。累積再生数は8億332万1529回。
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2025年11月17日付：集計期間：2025年11月3日〜9日）＞
