À¸ÅÄÅÍ¿¿¡Ö¤Þ¤º¤ÏÈþÍÆ¤Ëµ¤¤ò»È¤ï¤Ê¤¤ã¡×¡¡¾åÇòÀÐË¨²Î¤È¥É¥é¥Þ¤ÇW¼ç±é¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥é¥Ö¥³¥áÄ©Àï
ÇÐÍ¥¤Î¾åÇòÀÐË¨²Î¤µ¤ó¡Ê25¡Ë¤ÈÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¤µ¤ó¡Ê41¡Ë¤¬¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Î2026Ç¯1·î´ü¿·ÅÚÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡Ù¤ÇW¼ç±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£À¸ÅÄ¤µ¤ó¤¬¥é¥Ö¥³¥á¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸¶ºî¤Ï¡¢À¥ÆáÏÂ¾Ï¤µ¤ó¤Î¿Íµ¤Æ±Ì¾¾®Àâ¡£º£²ó¤¬½é¤Î¥É¥é¥Þ²½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾åÇòÀÐ¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Ç°´ê¤Î½ÐÈÇ¼Ò¤ËÆþ¼Ò¤¹¤ë¤â¡¢»Å»ö¤âÎø¤âÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ç¥â¥ä¥â¥ä¤·¤¿Æü¡¹¤òÁ÷¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦¼ÆÅÄ°ìÍÕ¡Ê¤·¤Ð¤¿¡¦¤¤¤Á¤Ï¡Ë¡£À¸ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÈÆ°Êª¤Îµá°¦¹ÔÆ°¡É¤Ë¤·¤«¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¡¢¿Í´Ö·ù¤¤¤ÎÊÑ¿ÍÆ°Êª³Ø¼Ô¡¦ÄÇÆ²»Ê¡Ê¤·¤É¤¦¡¦¤Ä¤«¤µ¡Ë¤ò±é¤¸¤Þ¤¹¡£
°ìÍÕ¤¬¡¢ÄÇÆ²¤¬¸ì¤ë"Æ°Êª¤¿¤Á¤ÎÎø¤Î¤«¤¿¤Á"¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î¿ÍÀ¸¤Î¥Ò¥ó¥È¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¯¿·´¶³Ð¥¢¥«¥Ç¥ß¥Ã¥¯¡¦¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤Ç¤¹¡£
¾åÇòÀÐ¤µ¤ó¤Ïº£²ó¡¢ÃÏ¾åÇÈÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤Ç½é¼ç±é¡£¡Ø¶âÅÄ°ì¾¯Ç¯¤Î»ö·ïÊí¡Ù¡Ê2022Ç¯¡Ë¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦ÈþÀã¤ò±é¤¸¤Æ°ÊÍè¡¢Ìó4Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ½Ð±é¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
½é¤á¤Æ¤ÎÃÏ¾åÇÈÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¼ç±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾åÇòÀÐ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ä¡Ø¼«Ê¬¤ËÌ³¤Þ¤ë¤À¤í¤¦¤«¡Ù¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î1½µ´Ö¤Î³Ú¤·¤ß¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤Þ¤¿¡¢W¼ç±é¤ÎÀ¸ÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö½é¤á¤Æ¤ª²ñ¤¤¤·¤¿»þ¤«¤é¾Ð´é¤¬¤È¤Æ¤â¥¹¥Æ¥¤Ç¡¢²¹¤«¤¯Á°¸þ¤¤Ê¶õµ¤¤ò¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¡£¼þ°Ï¤òÌÀ¤ë¤¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ª¿ÍÊÁ¤Ê¤Î¤Ç¡¢À¸ÅÄ¤µ¤ó¤È¤Ê¤é¡¢¸½¾ì¤Ç¤âÎÉ¤¤¶õµ¤ºî¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥é¥Ö¥³¥á¤Ø¤Î½Ð±é¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤È¤¤¤¦À¸ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¡Ø¾åÇòÀÐË¨²Î¤µ¤ó¤È¥é¥Ö¥³¥á¤ò¤ä¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡Ù¤È¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢Ç¯Îð¤Îº¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤Þ¤º¤ÏÈþÍÆ¤Ëµ¤¤ò»È¤ï¤Ê¤¤ã¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÌòºî¤ê¤ò·è°Õ¡£¤µ¤é¤ËÆ°Êª³Ø¼ÔÌò¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡Öº£²ó¤Ï¥»¥ê¥Õ¤¬¤¹¤´¤¯Â¿¤¯¤Æ¡¢¡Ø¤³¤ì¤ÏÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¡Ù¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÀìÌçÍÑ¸ì¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢ÂæËÜ¤òÆÉ¤ß¤Ê¤¬¤éÆü¡¹ÊÙ¶¯Ãæ¤Ç¤¹¡×¤È»£±Æ¤Ø¤Î½àÈ÷¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿·ÅÚÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡Ù¤Ï2026Ç¯1·î¥¹¥¿¡¼¥È¡£Ëè½µÅÚÍË¸á¸å9»þ¤«¤éÊüÁ÷Í½Äê¤Ç¤¹¡£