マクドナルド「ホリデーマックフルーリー」3年ぶり復活 広瀬すず＆宮崎あおい出演の新CM公開
【モデルプレス＝2025/11/12】マクドナルドは、期間限定メニューの第4弾として「マックフルーリー 苺 オレオ（R）クッキー」を11月19日より全国のマクドナルド店舗にて販売。2025年4月に開始したキャンペーン「寄り道マック」の第4弾では、見た目も華やかな“ホリデーマックフルーリー”が登場する。
【写真】マック、紙ストロー終了へ 新仕様は？
「マックフルーリー 苺 オレオ（R）クッキー」は、2022年11月に期間限定販売された“ホリデーマックフルーリー”として登場し、好評を得た「マックフルーリー ストロベリーココアクッキー」を3年ぶりに復活。名称を新たに販売する期間限定商品だ。濃厚でなめらかなソフトクリームに、ザクザク食感のオレオ（R）クッキーと果肉感たっぷりのストロベリーソースを混ぜ合わせた。ほろ苦いオレオ（R）クッキーとフルーティーで甘酸っぱいストロベリーソースの絶妙なハーモニーが楽しめる、ホリデーシーズンにぴったりの華やかなスイーツとなっている。
さらに「マックフルーリー 超 オレオ（R）クッキー」も、この季節限定デザインの数量限定パッケージで提供。「マックフルーリー 超 オレオ（R）クッキー」はレギュラーメニューとして好評で、「マックフルーリー オレオ（R）クッキー」のオレオ（R）クッキーを増量した商品だ。口いっぱいに広がるザクザクの食感と濃厚な味わいが楽しめ、食べ応えのある仕上がりになっている。寒い冬のホリデーシーズンだからこそ、あたたかい店内や自宅で味わいたい2つの“ホリデーマックフルーリー”をマクドナルドに“寄り道”して楽しむことができる。
11月18日から放映予定の新テレビCMでは、広瀬すずと宮崎あおい（「崎」は正式には「たつさき」）が姉妹役として再登場。今作でもPUFFYの名曲「これが私の生きる道」の本人歌唱による替え歌に乗せ、ホリデーシーズンの買い物帰りに期間限定のホリデーマックフルーリーをマクドナルド店舗で“寄り道マック”して楽しむ2人の仲睦まじい様子を描く。姉妹の子供時代を想起させるやりとりも見どころとなる。
また、同日から広瀬と宮崎が登場する新テレビCM、寄り道マック「いい日で終わるぞ」篇も放映開始。これまでの“寄り道マック”のポップな雰囲気とは異なり、広瀬と宮粼の演技力を堪能できるワンカット映像を用いた新CMとなっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】マック、紙ストロー終了へ 新仕様は？
◆「マックフルーリー ストロベリーココアクッキー」3年ぶり復活
「マックフルーリー 苺 オレオ（R）クッキー」は、2022年11月に期間限定販売された“ホリデーマックフルーリー”として登場し、好評を得た「マックフルーリー ストロベリーココアクッキー」を3年ぶりに復活。名称を新たに販売する期間限定商品だ。濃厚でなめらかなソフトクリームに、ザクザク食感のオレオ（R）クッキーと果肉感たっぷりのストロベリーソースを混ぜ合わせた。ほろ苦いオレオ（R）クッキーとフルーティーで甘酸っぱいストロベリーソースの絶妙なハーモニーが楽しめる、ホリデーシーズンにぴったりの華やかなスイーツとなっている。
◆広瀬すず＆宮崎あおい、姉妹役でCM再登場
11月18日から放映予定の新テレビCMでは、広瀬すずと宮崎あおい（「崎」は正式には「たつさき」）が姉妹役として再登場。今作でもPUFFYの名曲「これが私の生きる道」の本人歌唱による替え歌に乗せ、ホリデーシーズンの買い物帰りに期間限定のホリデーマックフルーリーをマクドナルド店舗で“寄り道マック”して楽しむ2人の仲睦まじい様子を描く。姉妹の子供時代を想起させるやりとりも見どころとなる。
また、同日から広瀬と宮崎が登場する新テレビCM、寄り道マック「いい日で終わるぞ」篇も放映開始。これまでの“寄り道マック”のポップな雰囲気とは異なり、広瀬と宮粼の演技力を堪能できるワンカット映像を用いた新CMとなっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】