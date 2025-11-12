ＴＢＳは１１日、スペシャルドラマ「ラストマン―全盲の捜査官―ＦＡＫＥ／ＴＲＵＴＨ」を１２月２８日午後９時から放送すると発表した。

２０２３年４月期に放送されたＴＢＳ系日曜劇場「ラストマン―全盲の捜査官―」のスペシャルドラマで、全盲のＦＢＩ捜査官・皆実広見（福山雅治）と孤高の刑事・護道心太朗（大泉洋）がバディを組んで、難事件を解決していくストーリー。本作は東京のテレビ局が舞台。皆実が出演予定の番組のスタジオがテロリストに占拠され、「東京で爆弾を爆発させる」という前代未聞のテロ事件が発生。それを知った心太朗は人質になる皆実、総理大臣、キャスターが救うべくスタジオに向かう。

プロデューサーの東仲恵吾さんは「２年前に日曜劇場として放送し、大きな反響をいただいた『ラストマン』が、この冬、スペシャルドラマとして地上波に帰ってきます！」と予告。「２年の時を経て、何倍にもパワーアップした無敵のバディが、東京を舞台に前代未聞の爆破テロ、スタジオ立てこもり事件に立ち向かいます。まさに『ラストマン』の真骨頂ともいえる笑いあり、シリアスありな物語になりました」と自信ものぞかせた。

ＳＰドラマ放送の４日前には「映画ラストマン ―ＦＩＲＳＴ ＬＯＶＥ―」（平野俊一監督）の公開も既に決まっている。「本作は映画と地続きの物語。映画から観ても、ドラマから観ても、それぞれの順番で楽しみ方が変わる。“ふたつのピースが合わさって完成するラストマンの世界”をお楽しみいただけます」。劇場版と合わせて観ることを勧め「年末は、ぜひ『ラストマン』で、再びあの熱さを感じてください」と呼びかけた。

福山、大泉の他、永瀬廉、今田美桜らレギュラーキャストは前作に続き続投。一方で本作新たに登場するテレビ局の看板キャスターは松本若菜が演じる。連続ドラマをいち視聴者として楽しんでいた松本は出演が決まり「今回お声がけ頂きとても光栄でしたし、あの続きが見られるんだという嬉（うれ）しさもありました」と笑顔。撮影も行い「とにかく規模がすごいんです（笑）。台本を読んでいて『どうなってしまうんだろう』と全く予想がつかない展開と、一気に読み切ってしまうほどの飽きさせないスピード感で、実際に出来上がったものを見たときに、私は一本の壮大なエンターテインメントを目の当たりにするんだろうなと、今からワクワク感でいっぱいです」と放送を心待ちにしていた。