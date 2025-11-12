女優上白石萌歌（25）と俳優生田斗真（41）が来年1月開始の日本テレビ系連続ドラマ「パンダより恋が苦手な私たち」（土曜午後9時）でダブル主演することが11日、分かった。瀬那和章氏の小説原作の新感覚アカデミック・ラブコメディー。地上波連ドラ初主演の上白石は主人公の出版社社員役で「不安もありますが視聴者の方の1週間の楽しみの1つとなるような作品を届けたい」と意気込んだ。

動物以外に興味がない“変人動物学者”を演じる生田は「セリフがすごく多くて『大変なことになったな』と感じています（笑い）。専門用語も多いので、台本を読みながら日々勉強中です」と話した。上白石との共演については「年齢の差もありますし、まずは美容に気を使わなきゃと思いました」と笑いつつ「撮影前から息がバッチリとハマる感覚があり、同じ方向を向いて作品づくりができていると感じています」と力を込めた。

上白石も生田について「笑顔がとてもすてきで、温かく前向きな空気をまとっている方。周囲を明るくしてくださるお人柄なので、生田さんとなら、現場でも良い空気作りができると感じています」と話した。