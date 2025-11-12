ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は４９２ドル高 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式11日（NY時間13:02）（日本時間03:02）
ダウ平均 47861.30（+492.67 +1.04%）
ナスダック 23444.72（-82.45 -0.35%）
CME日経平均先物 51160（大証終比：0 0.00%）
欧州株式11日終値
英FT100 9899.60（+112.45 +1.15%）
独DAX 24088.06（+128.07 +0.53%）
仏CAC40 8156.23（+100.72 +1.25%）
米国債利回り
休み
各国10年債
ドイツ 2.658（-0.010）
英 国 4.387（-0.074）
カナダ 3.172（-0.004）
豪 州 4.392（-0.005）
日 本 1.685（-0.016）
NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝61.03（+0.90 +1.50%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4121.00（-1.00 -0.02%）
ビットコイン（ドル）
103444.81（-2158.99 -2.04%）
（円建・参考値）
1593万8776円（-332657 -2.04%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
