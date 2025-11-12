NY株式11日（NY時間13:02）（日本時間03:02）
ダウ平均　　　47861.30（+492.67　+1.04%）
ナスダック　　　23444.72（-82.45　-0.35%）
CME日経平均先物　51160（大証終比：0　0.00%）

欧州株式11日終値
英FT100　 9899.60（+112.45　+1.15%）
独DAX　 24088.06（+128.07　+0.53%）
仏CAC40　 8156.23（+100.72　+1.25%）

米国債利回り
　　休み

各国10年債
ドイツ　　2.658（-0.010）
英　国　　4.387（-0.074）
カナダ　　3.172（-0.004）
豪　州　　4.392（-0.005）
日　本　　1.685（-0.016）

NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝61.03（+0.90　+1.50%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4121.00（-1.00　-0.02%）

ビットコイン（ドル）
103444.81（-2158.99　-2.04%）
（円建・参考値）
1593万8776円（-332657　-2.04%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ