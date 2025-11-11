「やめたいのに、やめられない…」不倫関係から抜け出すための３ステップ
「もう終わりにしたいのに、どうしても離れられない…」不倫関係に苦しむ女性の多くが抱えるのは、“頭ではわかっているのに心がついてこない”というジレンマ。そこで今回は、そんな辛い状況から抜け出すための心の整理術を、3つのステップに分けて紹介します。
STEP１：罪悪感を抱える自分を責めすぎない
「いけない恋」と分かっていながらやめられない…。そんな自分を責め続けていると、心はどんどん疲弊していきます。不倫に陥る背景には、寂しさや承認欲求、自己肯定感の低さが隠れているもの。まずは「私はなぜこの関係を選んでしまったのか」と、冷静に自分と向き合ってみてください。
STEP２：距離を置くことで“依存”に気づく
相手の男性の都合に合わせる関係が当たり前になっていませんか？会える時間が限られ、未来の話もない…。そんな関係に本当に心が満たされているか、自問してみましょう。一度、物理的にも精神的にも距離を取ることで、自分の感情が「愛」ではなく「依存」だったことに気づけるかもしれません。
STEP３：本当に幸せになれる恋をイメージする
このまま彼と関係を続けた先に、幸せな未来が思い描けますか？「優先してもらえる恋」「安心できる関係」を想像したとき、今の関係はそれに近いでしょうか。答えはもう、自分の中にあるはずです。
不倫は心のエネルギーを消耗する恋。抜け出すには、自分を責めるのではなく、“幸せになりたい”と願う気持ちを大切にすることから始まります。あなた自身の小さな決意から、その一歩を踏み出してくださいね。
