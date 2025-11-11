一緒にいるとテンション高め。男性が本命女性にだけ見せる「本気モード」
気になる男性と会っているとき、「今日なんかテンション高いな？」と感じたことはありませんか？実はその“ハイテンション”、ただのノリではなく、本命女性にだけ出る恋のサインかも。男性は、好きな人の前では感情をストレートに出してしまう傾向があるのです。そこで今回は、そんな男性が本命女性にだけ見せる「本気モード」を紹介します。
声のトーンと表情が変わる
彼の声がいつもより明るく、リアクションも大きい。そんなとき、彼の気持ちはあなたに確実に向いています。男性は本命の前だと、無意識に“印象を残したい”というスイッチが入り、声のトーンや表情が自然と豊かに。「楽しそうに話してくれる＝あなたと過ごす時間が特別」なんです。
笑わせようとするのは“好かれたい”サイン
冗談を言ったり、わざと変なことを言って笑わせようとしたりなどは単なるおちゃらけではなく、「笑顔を引き出したい＝喜ばせたい」という恋のアピール。あなたを笑わせたいのは、あなたの心にポジティブな印象を残したいから。あなたが笑うたび、彼の中で「うまくいってる」という手応えが生まれているはずです。
別れ際に名残惜しそうにする
デートの終わり、やたらと話を引き延ばしたり、駅まで一緒に歩こうとしたり。それは、まだあなたといたいという“名残惜しさ”の表れでしょう。本命女性と過ごす時間は、彼にとって癒しそのもの。終わってしまうのがもったいなくて、少しでも一緒にいたいんです。
テンションの高さも、笑いも、名残惜しさも、全部「あなたといたい」の裏返し。彼の本気モードは、言葉よりも態度に出るものですよ。
🌼やっぱり性格が大事。男性が「魅力を感じる女性」に共通すること