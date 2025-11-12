ユーロドルは、ＮＹ時間に入ってドル安が優勢となっていることで買い戻されており、１．１６ドル付近まで回復している。本日の２１日線が１．１５９５ドル付近に来ており、その水準での推移。明日以降２１日線の水準を回復できるようであれば、９月中旬以降の下げトレンドの転換が期待できるが、その可能性はまだ高そうにはない。一方、ユーロ円は１７８．７５円付近まで上昇しており、ユーロ発足以来の高値に並ぶ動き。



ユーロは最近の対ドルでの下落から安定化する可能性があるとの指摘がアナリストから出ている。割安に見えるためだという。同アナリストの短期適正価値モデルによると、ユーロドルは約１％割安な水準に留まっており、これはドルの最近の上昇が金利や株式の格差といった市場要因で正当化できる水準を超えているという。



ただし、ユーロは有意な回復材料が不足しており、米政府機関閉鎖終了の可能性がドルに与える影響も不透明だと指摘。同アナリストは、ユーロドルが１．１５ドルを上回って推移し、現在の１．１６ドル近辺で安定化すると見ているという。



EUR/USD 1.1597 EUR/JPY 178.65 EUR/GBP 0.8801



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

外部サイト