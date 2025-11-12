「雨の日何着る問題」→ 解決！【GU】40・50代の即戦力♡「機能性パーカ」

濡れたり冷えたりと何かと悩みが多い雨の日は、服選びの選択肢も限られてしまいがち。「何を着よう……」と迷ったときに、ためらわず手を伸ばせそうな「機能性パーカ」を【GU（ジーユー）】で発見しました。耐久撥水性以外にも機能を充実させたユーティリティなパーカは、天候を問わず40・50代の即戦力になってくれる予感。お手本になる着回しアイデアとあわせて、その魅力をお届けします。

季節をまたいで頼れる多機能シェルパーカ

【GU】「ウィンドプルーフシェルパーカ」\3,990（税込）

軽い水気を弾く耐久撥水機能付きで、雨の日の1軍アウターにぴったりなこちらのシェルパーカ。防風機能や透湿機能も備えており、悪天候時に気になる湿度の高さや風の強さにも配慮した機能的な一着です。裏地には肌離れのよさが期待できるメッシュ地を採用。秋はもちろん、アイテムの合わせ方次第で季節をまたいで活躍が見込めます。

オーソドックスなワンツーは旬カラーを差し色に

真似しやすい50代コーデを提案する@sachi12011119さんは、シックな全5色展開のうち、ワインカラーをGET。ロゴトップス × ジーンズのオーソドックスなワンツーにバサっと羽織った旬カラーが、差し色として存在感を発揮します。シェルパーカには、左右の腰元のファスナーポケットのほか、内側にもポケットが付いているため、身軽な街歩きにも重宝しそうです。

デニムシャツの上にさらに重ねてこなれ見え

こちらのパーカはユニセックスアイテムとして展開されており、サイズ選びが印象を左右。身長150cmの@sachi12011119さんはLサイズを着用しています。デニムシャツの上からさらに重ねるという大胆なレイヤードコーデにも挑戦できるため、あえて少し大きめサイズを選ぶのもアリかも。ドローストリングスで形を調節できる大きめのフードは顔まわりにボリュームを足し、小顔効果も狙えそうです。

かさばりにくい利点を活かして旅行時の機動力も確保

@sachi12011119さんは「雨の旅行スタイル」に、こちらのパーカを「レインコート代わりのアウター」としてチョイス。雨天対策はもちろん移動時の冷暖房対策としても使いやすく、ちょっとしたアウトドアシーンでも頼りにできそう。ポリエステル素材だから、かさばりにくいのもポイント。くるりと腰巻きしたり、コンパクトに畳んでバッグに入れたりと、機動力も確保しやすいはず。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではGU、@sachi12011119様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ